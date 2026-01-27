Lista completa de nominaciones de los BAFTA 2026: “Una batalla tras otra” y “Pecadores” dominan

GENERANDO AUDIO...

Lista completa de nominaciones de los BAFTA 2026. Foto: AFP

La lista completa de nominaciones de los BAFTA 2026 se anunció este martes 27 de enero. Las películas estadounidenses “Una batalla tras otra” y “Pecadores” lideran la lista de estos galardones, considerados los más prestigiosos de la industria audiovisual en el Reino Unido.

Entre las cintas con más nominaciones se encuentran también “Hamnet”, en una coproducción con Reino Unido, y “Marty Supreme”, que aspiran a premios en once categorías.

Por su parte, Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha sido incluida en ocho nominaciones. En tanto, la película brasileña “El agente secreto”, recientemente nominada a cuatro estatuillas en los Óscar 2026, optará a dos premios en los BAFTA 2026, en las categorías de “Mejor guion original” y “Mejor película en lengua.

Lista completa de nominaciones de los BAFTA 2026

En redes sociales y el sitio web oficial se compartió la lista completa de nominaciones de los BAFTA 2026:

Guion adaptado : La balada de la isla de Wallis, Bugonia, Hamnet, Una batalla tras otra y Pillion.

: La balada de la isla de Wallis, Bugonia, Hamnet, Una batalla tras otra y Pillion. Película animada : Elio, Pequeña Amélie y Zootropolis 2.

: Elio, Pequeña Amélie y Zootropolis 2. Mejor película : Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Pecadores.

: Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Pecadores. Animación corta británica : Cartulina, Solsticio y Dos chicos negros en el paraíso.

: Cartulina, Solsticio y Dos chicos negros en el paraíso. Cortometraje británico : Bienvenido Home Pecas, Magid/Zafar, Nostalgie, Terence y Esto es endometriosis.

: Bienvenido Home Pecas, Magid/Zafar, Nostalgie, Terence y Esto es endometriosis. Casting : Lo juro, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Pecadores.

: Lo juro, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Pecadores. Película para niños y familia : Arco, Boong, Lilo y Stitch y Zootropolis 2.

: Arco, Boong, Lilo y Stitch y Zootropolis 2. Cinematografía : Frankenstein, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Pecadores y Sueños de tren.

: Frankenstein, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Pecadores y Sueños de tren. Diseño de vestuario : Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Pecadores y Malvado: para bien.

: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Pecadores y Malvado: para bien. Director : Ryan Coogler, Yorgos Lanthimos, Josh Safdie, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier y Chloé Zhao.

: Ryan Coogler, Yorgos Lanthimos, Josh Safdie, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier y Chloé Zhao. Documental : A 2000 metros de Andriivka, Apocalipsis en los Trópicos, Encubrimiento, El señor contra Putin y El vecino perfecto.

: A 2000 metros de Andriivka, Apocalipsis en los Trópicos, Encubrimiento, El señor contra Putin y El vecino perfecto. Edición : Una casa de la dinamita, F1, Marty Supreme, Una batalla tras otra y Pecadores.

: Una casa de la dinamita, F1, Marty Supreme, Una batalla tras otra y Pecadores. Película no en idioma inglés : Fue solo un accidente, El agente secreto, Valor sentimental, Sirat y La voz de Hind Rajab.

: Fue solo un accidente, El agente secreto, Valor sentimental, Sirat y La voz de Hind Rajab. Actor principal : Robert Aramayo, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons.

: Robert Aramayo, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons. Actriz líder : Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti, Renate Reinsve y Emma Stone.

: Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti, Renate Reinsve y Emma Stone. Maquillaje y cabello : Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Pecadores y Malvado: para bien.

: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Pecadores y Malvado: para bien. Partitura original : Hamnet, Una batalla tras otra, Pecadores, Bugonia y Frankenstein.

: Hamnet, Una batalla tras otra, Pecadores, Bugonia y Frankenstein. Guion original : Lo juro, Marty Supreme, El agente secreto, Valor sentimental y Pecadores.

: Lo juro, Marty Supreme, El agente secreto, Valor sentimental y Pecadores. Contribución británica excepcional al cine : Clare Binns.

: Clare Binns. Mejor película británica : 28 años después, La balada de la isla de Wallis, Bridget Jones: loco por el niño, Morir mi amor, H es para Hawk, Hamnet, Lo juro, Sr. Burton y Pillion.

: 28 años después, La balada de la isla de Wallis, Bridget Jones: loco por el niño, Morir mi amor, H es para Hawk, Hamnet, Lo juro, Sr. Burton y Pillion. Destacado debut de un escritor, director o productor británico : Pillion, La ceremonia, Desperdici, Una quiere en ella y La sombra de mi padre.

: Pillion, La ceremonia, Desperdici, Una quiere en ella y La sombra de mi padre. Diseño de producción : Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otras y Pecadores.

: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otras y Pecadores. Sonido : F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores y Guerra.

: F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores y Guerra. Efectos visuales : Avatar: fuego y ceniza, F1, Frankenstein, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Y El autobús perdido.

: Avatar: fuego y ceniza, F1, Frankenstein, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Y El autobús perdido. Actor de apoyo : Paul Mescal, Peter Mullan, Sean Penn, Stellan Skarsgard, Benicio del Toro y Jacob Elordi.

: Paul Mescal, Peter Mullan, Sean Penn, Stellan Skarsgard, Benicio del Toro y Jacob Elordi. Actriz de apoyo: Odessa A’zion, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku, Carey Mulligan, Teyana Taylor y Emily Watson.

¿Cuándo y dónde son los premios BAFTA 2026?

Los premios BAFTA 2026 se realizarán el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, Inglaterra. El anfitrión del evento será el actor, escritor, productor y presentador escocés Alan Cumming.

