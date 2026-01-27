Jason Momoa y Dave Bautista protagonizan una ‘lucha de ensueño’ en “Equipo Demolición”

GENERANDO AUDIO...

Batista y Jason Momoa serán hermanos en “Demolición” | Foto: Amazon Prime Video

Dave Bautista y Jason Momoa comparten créditos por primera vez en “Equipo Demolición“, película de Amazon Prime Video que llegará a la pantalla chica a nivel global el 28 de enero. Ambos son figuras del cine de acción moderno gracias al subgénero de superhéroes y finalmente repartirán golpes juntos.

El excampeón mundial de World Wrestling Entertainment (WWE) y actor de “Guardianes de la Galaxia“, de Marvel, ahora interpretará una relación de hermanastros de acción junto al actor que interpretó a “Aquaman” en el extinto universo de DC Comics.

Llega una dupla de ensueño en “The Wrecking Crew”

“Siempre quise luchar con Batista“, dijo Jason Momoa en conferencia de prensa global este jueves 22 de enero. Cabe destacar que el exluchador participó intermitentemente en WWE durante casi 17 años, siendo figura estelar de la empresa.

“No hay muchas personas grandes en la industria que sepan pelear, que se comporten bien y se diviertan. Son muy pocos. Siempre quise pelear con Batista”. Jason Momoa

Sin embargo, en su primer proyecto juntos, no son rivales sino que interpretan una pareja de “buddy cops” dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, también director de “Blue Beetle“.

Y aunque ambos son figuras recientes del cine de acción, Dave Bautista reconoció que ambos tienen personalidades distintas. “Somos tan diferentes que ni siquiera chocamos“, reconoció.

El propio cineasta de la nueva cinta de Prime Video confesó que se sintió sorprendido al ver las personalidades distintas de ambos actores.

El proyecto más divertido de sus carreras

Aunque Jason Momoa aseguró que, al leer el guion, pensó que algunas escenas serían horribles de grabar por la lluvia y el lodazal, terminó disfrutando el rodaje. Por su parte, Dave Bautista declaró que jamás se había divertido tanto en una cinta.

“Esto es lo más divertido que he hecho en mi carrera, esto es lo más divertido. Y en momentos como ese, aunque suenan horribles, nos lo estábamos pasando genial. A veces me daba una paliza, pero luego nos dábamos un baño en un jacuzzi entre tomas”. Dave Bautista

Ambos histriones están acostumbrados a las secuencias de acción y a trabajar con dobles de acción en sus respectivas trayectorias; sin embargo, el director puertorriqueño destacó que no son superhéroes, sino actores de verdad.

El propio exluchador de WWE y exestrella del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) expresó: “Los dos somos artistas y la gente no muchas veces se da cuenta de esto“.

A pesar de esto, Ángel Manuel Soto dijo a la prensa internacional que la filmación de “Equipo Demolición” tuvo escenas tan intensas que terminó aliviado de que nadie saliera lastimado al final del día.

Una película tan divertida de hacer como de ver, dicen sus protagonistas

Durante toda la conversación, Dave Bautista lució introvertido; sin embargo, no paró de reír junto a Jason Momoa e, incluso, reveló lo que, desde antes de comenzar el proyecto, se moría por protagonizar una película de este tipo.

“Tuiteé una noche que quería hacer una ‘buddy cop movie’ con Jason… y explotó más que cualquier otra cosa que haya publicado”, dijo el excampeón mundial de WWE.

Entre risas, agregó: “Nuestras energías son tan distintas: él es súper activo y yo soy súper tranquilo, y eso simplemente funciona tanto en la vida real como en el cine”.

El director destacó que una de las razones principales por las que “Equipo Demolición” terminó funcionando fue la química de ambos.

El propio Jason Momoa reconoció que, debido a la gira de promoción de esta cinta de Prime Video, ha visto la película cinco veces y, aun así, pretende volver a verla en compañía de sus hijos. “Sigo riéndome cada vez que la veo“, agregó.

¿De qué trata “The Wrecking Crew”?

“Equipo Demolición” junta por primera vez en sus carreras a Dave Bautista y Jason Momoa en una película de acción que sigue a una pareja de detectives perseguidos por los yakuza de Japón.

¿De qué trata? Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

Ambos actores se convirtieron en figuras consolidadas de Hollywood. Dave Bautista por su papel de Drax en “Vengadores“, así como en proyectos de otros géneros como “Llaman a la puerta” de M. Night Shyamalan.

Por su parte, Jason Momoa no solo figuró como Aquaman, sino que también apareció en la primera parte de la trilogía de “Dune” y participó en “Una película de Minecraft” y “Rápidos y Furiosos X“.

En “Equipo Demolición“, ambos comparten créditos con Morena Bacarin (“Deadpool”), Jacob Batalon (“Spiderman: No way home”) y Mia Kealoha (“Lilo y Stitch”), entre otros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.