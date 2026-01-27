¿Se cumplió la “regla de 3”? Tres grandes del espectáculo en México mueren en menos de una semana

GENERANDO AUDIO...

En menos de una semana, la industria del entretenimiento en México se ha visto sacudida por la muerte de tres figuras reconocidas de la actuación y el doblaje, una coincidencia que reavivó entre los seguidores del espectáculo la llamada “regla de 3”, una creencia popular que sostiene que cuando fallece una celebridad, otras dos mueren en días posteriores.

Los decesos, que incluyen a Julio Beckeles; actor de telenovelas; Gabriel Garzón, quien dio voz en México a Topo Gigio, y Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano, ocurrieron entre el jueves 22 y el lunes 26 de enero.

¿Qué actores de México hicieron que se cumpliera la regla de 3?

Julio Beckles, actor de telenovelas de Televisa

El pasado 22 de enero, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte del actor Julio Beckles, conocido por su participación en telenovelas como “Por tu amor”, “La antorcha encendida”, “Rencor apasionado” y “El alma no tiene color”. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento.

Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio

La tarde del 25 de enero se confirmó la muerte del actor de doblaje Gabriel Ernesto Garzón, de 57 años, recordado por dar voz al entrañable personaje “Topo Gigio“. La noticia fue difundida por el comediante Jorge Falcón, quien lamentó la pérdida del artista.

Garzón enfrentaba problemas de salud desde hace varios años y se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México. A lo largo de su carrera participó en proyectos infantiles como “Una sonrisa con Cepillín” y “La casa de la risa”, dejando huella en varias generaciones.

Fallece Alexis Ortega, actor de doblaje y voz asociada a Spider-Man

Este 27 de enero, a cinco días de la primera muerte, se dio a conocer la muerte del actor de doblaje Alexis Ortega, a los 38 años, aunque no se han informado oficialmente las causas.

Organizaciones del gremio confirmaron la noticia y destacaron su trabajo en doblajes para cine, series y plataformas digitales.

Ortega fue identificado por el público como una de las voces en español latino asociadas a Spider-Man en producciones vinculadas al universo Marvel, además de colaborar en proyectos digitales, incluidos contenidos de MrBeast, y en series como “Luis Miguel: La Serie”.

Aunque la llamada “regla de 3” no tiene sustento científico, estas coincidencias han vuelto a generar conversación entre los fans, en medio de un momento de duelo para la comunidad artística mexicana.

¿De dónde viene la idea de la “regla de 3”?

Uno de los orígenes más citados de la llamada “regla de 3” se remonta a 1959 en Hollywood, cuando comenzaron a circular teorías entre periodistas y fanáticos tras la muerte consecutiva los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

Con el tiempo, la idea se reforzó cada vez que coincidían fallecimientos de celebridades de alto perfil, convirtiéndose en una creencia recurrente dentro del imaginario del espectáculo.

Un caso que popularizó esta teoría a nivel mundial ocurrió en 2009, tras la muerte de Michael Jackson. El fallecimiento del “Rey del Pop”, el 25 de junio de ese año, fue seguido en un corto periodo por la muerte de otras figuras como Farrah Fawcett y Ed McMahon, lo que llevó a que medios y fanáticos retomaran con fuerza la idea de que las estrellas “se van de tres en tres”.

Especialistas explican que este fenómeno se relaciona más con la percepción y la atención mediática que con una causa comprobable.

Cuando una muerte conmociona al público, los medios y las redes sociales permanecen más atentos a noticias similares, lo que provoca que otros fallecimientos, que quizá habrían pasado más desapercibidos, tengan mayor impacto y visibilidad.

