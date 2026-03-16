De Timothée Chalamet con Kylie a Chris Evans con Alba: las parejas que dominaron la Alfombra Roja de los Oscar

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La Alfombra Roja se llenó de amor.Foto: Gettyimages

La noche de los Óscar 2026 no solo se vivió como una celebración del cine, también como una pasarela de moda, glamour y momentos memorables entre parejas famosas. Desde regresos esperados hasta apariciones raras que prendieron a las cámaras, la 98ª edición tuvo de todo.

¿Cuáles fueron las mejores parejas de la Alfombra Roja de los Oscar?

Paul Mescal y Gracie Abrams

Foto: Gettyimages

Uno de los momentos más comentados en la alfombra roja fue la aparición de Paul Mescal junto a su pareja, Gracie Abrams. La pareja volvió a caminar junta tras su debut como dúo en los BAFTA, mostrando complicidad y estilo que acaparó las lentes. Mescal apostó por un traje negro clásico con toques modernos, mientras que Abrams brilló con un conjunto de lentejuelas negras y un elegante detalle al estilo Old Hollywood.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Foto: Gettyimages

Como ha sucedido a lo largo de toda la temporada de premios, Timothée Chalamet y Kylie Jenner siguieron siendo una de las parejas más esperadas. Jenner deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas iconográfico, mientras que Chalamet destacó con un total white look impecable (aunque en esta ocasión él apareció solo en la alfombra antes de reunirse con ella dentro del evento).

Aunque se esperaba que Timothée protagonizara algún escándalo debido a sus polémicos comentarios sobre el ballets y la ópera, el momento nunca llegó.

Ethan y Ryan Hawke

Foto: Gettyimages

Otra de las apariciones más comentadas fue la de Ethan Hawke junto a su esposa Ryan Hawke. La pareja, ya casada desde hace tiempo, hizo pocas apariciones públicas, pero en esta ocasión no se quisieron perder la oportunidad de ver al actor competir por su primer Oscar gracias a su papel en Blue Moon. La presencia de ambos en la alfombra fue celebrada por fans y medios por igual, consolidando su estatus como una pareja sólida de Hollywood

Kirsten Dunst y Jesse Plemons

Foto: Reuters

Después de una larga y sólida temporada de alfombras rojas, Kirsten Dunst y Jesse Plemons desfilando pareja representando a la película Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Dunst junto a Emma Stone. Su elegancia y complicidad en la alfombra redonda fue una de las notas más comentadas de la noche.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Foto: Reuters

Priyanka Chopra y Nick Jonas reafirmaron por qué son considerados uno de los matrimonios más estables y admirados de Hollywood. Siempre impecables al caminar la alfombra roja, la pareja volvió a deslumbrar con su clase y estilo, mostrando complicidad frente a los flashes en una de sus citas favoritas: los grandes eventos públicos cinematográficos.

Chris Evans y su esposa Alba Baptista

Foto: Getty Images

Una de las apariciones más comentadas fue la del actor Chris Evans junto a su esposa, Alba Baptista. La pareja, que ha tendido a mantener un perfil reservado, hizo una de sus pocas apariciones públicas juntos en la noche de los Óscar. Evans destacó con un elegante esmoquin negro (similar al de la foto presentada), mientras que Baptista lució un deslumbrante vestido plateado que combinó glamour y sofisticación.

Este fue un momento especial para los fans, pues se trata de apenas su segunda gran aparición en alfombra roja desde que contrajeron matrimonio y recientemente dieron la bienvenida a su primera hija, lo que añadió un toque emotivo y familiar a la noche.

🏆 Amy Madigan y el momento más tierno de la noche

Amy Madigan vivió un momento romántico al ganar el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Weapons al dedicarle a su esposo, Ed Harris, con quien ha estado casada por más de 43 años, destacando la fuerza de su relación y su apoyo incondicional a lo largo de toda su carrera artística.

La alfombra roja de los Óscar 2026 dejó momentos inolvidables, desde el glamour de las parejas más icónicas hasta gestos emotivos que marcaron la noche.

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