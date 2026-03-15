Ring Royale 2026: cartelera completa, horarios y dónde ver las peleas

GENERANDO AUDIO...

Ring Royale 2026. Foto: AFP ilustrativa.

Este domingo 15 de marzo, en punto de las 18:00 horas, se llevará a cabo el evento Ring Royale en la Arena Monterrey, lugar que se convertirá en el epicentro de enfrentamientos entre figuras públicas.

El evento, organizado por Poncho de Nigris, contará con la participación de Alfredo Adame, Carlos Trejo, Karely Ruiz, Marcela Mistral, Aldo de Nigris, Nicola Porcella y Abelito, entre otros, y podrá verse a través de plataformas digitales.

A continuación, te decimos todo lo que debes saber para seguir los combates de Ring Royale: cartelera, horarios y dónde verlos.

Cartelera completa de Ring Royale

En total, se disputarán siete peleas en la primera edición de Ring Royale, además de espectáculos musicales que animarán el evento.

Los peleas anunciadas son:

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

Georgiana vs Velvetine

Alberto “El Patrón” vs Chuy Almada

Abelito vs Bull Terrier

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

El combate entre Adame y Trejo será la pelea estelar, ya que ambas figuras del entretenimiento mantienen diferencias desde hace años y todo indica que hoy las enfrentarán en el ring.

El evento también contará con la participación de figuras del freestyle. Las batallas líricas entre Azuky vs Azcino y RC vs Ghetto Living, sin duda, encenderán la Arena Monterrey.

Además, el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez será el encargado de amenizar el evento. Otro de los artistas que participará en el espectáculo musical es Asmed, quien fue confirmado a menos de 24 horas del evento.

Horarios y dónde ver los combate de Ring Royale

El Ring Royale comenzará en punto de las 18:00 horas; sin embargo, la transmisión dará inicio desde las 16:30 horas con la alfombra roja, en la que desfilarán algunas figuras del entretenimiento y, por supuesto, los combatientes.

La transmisión del evento se podrá seguir en vivo a través de las cuentas oficiales del evento en redes sociales y plataformas digitales, entre ellas:

YouTube – @ringroyalefights

Twitch – @ringroyalefights

TikTok – @ringroyalefights

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.