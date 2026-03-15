Se unió al azulito: Elle Fanning revela que creó una cuenta de OnlyFans

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La actriz se unió al contenido azul por causas poco comunes. Foto: Gettyimages

La actriz Elle Fanning sorprendió al revelar que abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans, aunque no por las razones que muchos podrían imaginar. Fanning, conocida por películas como “Depredador: Tierras Salvajes”, comentó que se encuentra en una nueva etapa donde el contendio azul está relacionado.

¿Por qué Elle Fanning abrió una cuenta de OnlyFans?

@people #ElleFanning did some unique research to prepare for her role in ‘ MargosGotMoneyTroubles. 👀 The film, based on RufiThorpe’s bestselling 2024 novel with the same name, follows Margo Millet as she faces financial difficulties after dropping out of college to raise her new baby. ♬ original sound – People Magazine

En una entrevista con People, la actriz de 27 años explicó que decidió explorar la plataforma para entender mejor cómo funciona el mundo al que se enfrenta su personaje, Margo, una joven que al quedar embarazada decide abrir dicha plataforma.

Según detalló, el equipo creativo incluso creó cuentas para analizar la dinámica del sitio. “Obviamente uso Instagram y TikTok, pero también tuvimos que explorar un poco OnlyFans. Creamos una cuenta para el equipo de guionistas y otra para mí, para poder ver cómo funciona la página web”, comentó.

¿De qué trata el nuevo proyecto de Elle Fanning por el que se tuvo que crear una cuenta de OnlyFans?

“Margo tiene problemas de dinero” es una serie basada en la novela homónima escrita por Rufi Thorpe y sigue la historia de Margot, una joven que abandona la universidad y decide abrir una cuenta en OnlyFans para pagar sus deudas. Sin embargo, su decisión comienza a generar conflictos en su vida personal y familiar.

Además de protagonizar la serie, Fanning también participa como productora junto a Nicole Kidman y el guionista David E. Kelley.

En entrevistas previas, Fanning ha descrito a Margot como un personaje optimista que intenta salir adelante a pesar de las dificultades: “Margo es un personaje lleno de esperanza. Ha pasado por muchas cosas en su vida, pero siempre logra salir adelante”, explicó la actriz a Deadline.

La intérprete también adelantó que la serie, cuyo estreno está previsto para abril, combina drama familiar con momentos emotivos que buscan conectar con el público.

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