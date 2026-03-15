Premios Oscar 2026 en vivo: sigue los mejor de la alfombra roja y ganadores

Sigue el minuto a minuto de los Premios Oscar 2026 | Foto: Uno TV

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebra este domingo 15 de marzo, con inicio de la alfombra roja a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y el comienzo de la ceremonia oficial a las 18:00 horas.

Los mexicanos Guillermo del Toro, por “Frankenstein“, y José Antonio García, nominado a Mejor Sonido por “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, figuran entre los nombres que podrían llevarse la estatuilla durante la gala que se celebrará en el Teatro Dolby de Hollywood, en Estados Unidos.

Así reaccionaron las celebridades cuando les anunciaron su nominación A unas cuantas horas que comience la ceremonia de los Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematógráficas recordó el momento que le comunicaron a actrices y actores sobre su nominación. La Academía recuerda como reaccionaron los nominados

Las 10 películas nominadas en los Oscar 2026 y su calificación, según la crítica



mnet” es la nominada a Mejor Película con la mejor calificación en IMDB con una nota de 7.9. A continuación, estas son las calificaciones de las10 candidatas con la plataforma en donde se pueden encontrar:

“Hamnet” 7.9

En cines “Valor Sentimental” 7.8

MUBI “Marty Supreme” 7.8

En cines “Una Batalla Tras Otra” 7.7

HBO Max “F1” 7.6

Apple TV “Pecadores” 7.5

HBO Max “Sueños de Trenes” 7.5

Netflix “Frankenstein” 7.4

Netflix “Bugonia” 7.4

Prime Video (Compra o renta) “El Agente Secreto” 7.3

En cines

Fuente: IMDB

“Valor Sentimental“, “Marty Supreme“, “Una Batalla Tras Otra” y “F1” completan el Top 5 de las películas con mejor calificación dentro de IMDB entre las 10 nominadas al Oscar a Mejor Película.