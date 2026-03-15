Poncho de Nigris explota contra Adrián Marcelo y lo llama “gallina”

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Poncho de Nigris dijo que solo pelearía una vez. Foto: Cuartoscuro

Poncho de Nigris se robó los reflectores durante el pesaje de Ring Royale 2026, luego de llamar “gallina” a Adrián Marcelo al responder una serie de preguntas de la prensa previo al inicio del evento. Las declaraciones del conductor surgieron cuando fue cuestionado sobre el reto que previamente había lanzado al influencer para enfrentarse en el ring.

El pesaje oficial es una de las actividades tradicionales antes de cualquier función de combate, ya que permite confirmar las condiciones físicas de los participantes y realizar los primeros careos frente a la prensa y el público.

¿Por qué llamó “gallina” Poncho de Nigris a Adrián Marcelo?

Durante la conferencia, varios reporteros cuestionaron a Poncho de Nigris sobre la posibilidad de enfrentarse a Adrián Marcelo, un combate que había despertado interés entre seguidores del evento. Ante el cuestionamiento, el conductor respondió de forma directa y aseguró que su relación con el influencer cambió después de que ambos coincidieran en La Casa de los Famosos:

“Es una gallina, porque Adrián dice que yo lo traicioné cuando entró a La Casa de los Famosos. Chequeen los videos: entramos como amigos y se puso a hablar mal de mí. Y luego, cuando es en serio, ¿dónde está? Adrián no se quiso subir”. Poncho de Nigris

Cuando le preguntaron si pelearía contra Marcelo o alguna otra figura, De Nigris aseguró que estaría dispuesto a subir al ring una sola vez, en una futura edición del espectáculo, pero solo si enfrenta a un rival de mayor perfil mediático. “Reté al Cibernético. Si en la segunda edición quieren que me suba al ring, tiene que ser con alguien de nivel”, comentó.

Mientras tanto, Ring Royale 2026 continúa generando conversación en redes sociales por la mezcla de celebridades, influencers y figuras mediáticas que forman parte de la cartelera.

Entre las peleas más comentadas destacan el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, además del combate entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, duelos que han generado conversación en redes sociales.

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