Diego Torres llega a México con su tour “Mi norte & mi sur”

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Diego Torres vendrá a México. Foto: Alberto Estrada

Diego Torres anunció su tour “Mi norte & mi sur”, que llegará a las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México (CDMX) el próximo mes de mayo, donde prometió que habrá un recorrido musical por su trayectoria.

El cantante dijo estar muy contento de reencontrarse con el público mexicano y “venir con mis músicos, con mi equipo, de conectarnos a través de las canciones de toda mi historia y de las últimas”, y aseguró que serán “noches de buena música y diversas emociones”.

El título del tour es el mismo que su disco y la canción que trabajó en colaboración con Edén Muñoz, de quien aseguró que la pasaron muy bien cantando juntos.

Además, compartió que el video del tema fue grabado entre Mazatlán y Buenos Aires.

“Como él estaba de gira en México y yo estaba en Argentina, hicimos un intercambio y filmamos en los dos lugares, con un mismo equipo. Así que estuvo bueno mostrar su lugar y los míos”, destacó el cantante.

Diego Torres y Edén Muñoz congeniaron rápidamente

A Edén Muñoz lo calificó como una persona auténtica, con la que rápidamente congenió, algo que se reflejó cuando ambos compartieron escenario tanto en México como en Argentina.

“Él me invitó después a cantar en la Ciudad de México, en el auditorio. Yo tomé un avión en medio de la gira, vine, la pasamos muy bien; después le dije: ‘venite a Buenos Aires, a los Arenas’, y viajó hasta allá. Cantamos juntos y la gente lo amó, lo adoró porque es una persona carismática y jugamos mucho arriba del escenario. Creo que hablamos 15 minutos y cantamos la canción que duró tres minutos. Hay muy buena química”, mencionó el intérprete de “Color esperanza”.

Sobre la pregunta de cuál es el norte y el sur de Diego Torres, respondió que “depende de cómo esté, si estoy perdido en el camino, si necesito el GPS o la brújula. Creo que es un poco jugar con estos puntos cardinales. Lógicamente, el foco está en estar activo, en hacer música y en tener una vida personal buena, con gente positiva alrededor. Ese es el equilibrio de la vida, no hay mucho más”.

El cantante suma más de 30 años en la música y aseguró estar sorprendido por “todo lo que he podido vivir gracias a la música, gracias a la gente que me brindó su respuesta y su apoyo”, y destacó que con el paso del tiempo se ha vuelto más paciente y tolerante.

Diego Torres se presentará el próximo 20 de mayo en Monterrey, el 21 en el Teatro Metropólitan de la CDMX, y, finalmente, el 22 en Guadalajara.

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