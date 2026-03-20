Bailarina de Santa Fe Klan pide apoyo por cáncer de ovario: “Quiero vivir”

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Majo Espinoza manda emotivo mensaje. Foto: Getty images | Ilustrativa

Majo Espinoza, bailarina y coreógrafa que ha trabajado con Santa Fe Klan y que enfrenta cáncer de ovario, pidió apoyo a sus seguidores a través de Instagram ante su lucha y compartió un mensaje emotivo sobre la vida.

La bailarina solicitó ayuda para poder continuar con sus tratamientos, dejando anclados sus datos bancarios y agradeciendo el respaldo de las personas.

“Gracias a todos los que suman, incluso sin conocerme. A veces, un granito cambia una vida. Y a veces… la salva”. Majo Espinoza

En su publicación también compartió un mensaje escrito:

“Hoy te invito a ser amable con tu vida, con tu cuerpo. Tienes salud… lo tienes todo”. Majo Espinoza

¿Qué dice Majo Espinoza en su video?

La experta en baile se disculpó con sus seguidores por no haber publicado en los últimos días en redes sociales, ya que su salud se vio afectada.

“Perdón por estos dos días perdida. Sentí que me iba, me fue muy mal, me puse súper mal. Sentí que de verdad ahora se me rompía cada parte de mis huesos. Me dio vómito, me dio diarrea, no tenía nada de apetito. El dolor era incontrolable, no pude descansar ni un solo momento, fue muy feo”, expresó.

Posteriormente, rompió en llanto al comentar que, tras el episodio, logró levantarse, tomar aire fresco y convivir con su familia.

Subrayó que le gustaría vivir más despacio y disfrutar los detalles de la vida, pues antes de padecer cáncer llevaba un ritmo acelerado que no le permitía apreciar esos momentos.

“Quisiera vivir más lento, no puedo creer cómo no apreciaba estas cosas. Siempre viví tan rápido y tan preocupada… Hoy me di cuenta, y reforcé aún más, que quiero disfrutar del sol, la lluvia; quiero dejar el teléfono”. Majo Espinoza

Recordó que acciones básicas como moverse y comer representan una bendición diaria.

“No sé, no sé, solo quería compartir eso: mi cuerpo se pudo mover y es una bendición. Comí, y eso, wow, porque quien me conoce sabe que me encanta comer. Y hoy poder comer fue increíble”. Majo Espinoza

La joven agradeció a las personas que continúan preocupándose por ella y que le envían mensajes de apoyo.

“Gracias a las personas que siguen preguntando por mí, que sé que me tienen en sus oraciones, que me quieren mucho, que me escriben y me hacen saber que no estoy sola”, dijo Majo Espinoza.

La grabación, compartida el miércoles 18 de marzo, explicó que fue realizada durante el sexto día de su quimioterapia. La bailarina continúa con su tratamiento y con la ingesta de sus medicamentos contra el cáncer de ovario.

Sus palabras dejaron ver su aprecio por la vida y por las personas que la rodean, al tiempo que se reportó para evitar mayores preocupaciones.

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