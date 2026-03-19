Hospitalizan a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, durante su gira: ve su estado de salud

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Young reporta buen estado. Foto: Getty/Reuters

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado en Buenos Aires, Argentina, tras presentar una molestia de salud durante la gira internacional de la banda, de acuerdo con Reuters.

El músico de 69 años llegó procedente de Chile como parte del tour latinoamericano del grupo, y fue ingresado por precaución a una clínica local para realizarle diversos estudios médicos.

¿Cuál es el estado de salud de Stevie Young, vocalista de AC/DC tras ser hospitalizado?

Según Reuters, el guitarrista “no se sentía bien”, por lo que se optó por trasladarlo a un hospital. “Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes”, indicó el portavoz, lo que tranquilizó a los fans sobre su estado de salud.

Pese al incidente, la banda australiana tiene programados tres conciertos en el estadio River Plate de Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo, como parte de su gira mundial Power Up Tour.

Posteriormente, AC/DC continuará con presentaciones en la Ciudad de México durante los días 7,11 y 15 de abril, lo que mantiene atentos a sus seguidores en México.

El “Power Up Tour”, que da nombre al disco lanzado en 2020 en homenaje a Malcolm Young, ha recorrido Europa, Estados Unidos, Australia y ahora América Latina.

¿Quién es Stevie Young, guitarrista de AC/DC?

Stevie Young es un guitarrista británico-australiano conocido por ser parte de “AC/DC”. Nació el 11 de diciembre de 1956 y es sobrino de los fundadores del grupo, los hermanos Angus Young y Malcolm Young.

Aunque su incorporación oficial a la banda ocurrió en 2014, Stevie ya había colaborado previamente con el grupo en distintas etapas, incluso sustituyendo temporalmente a Malcolm en algunas giras. Su entrada oficial se dio tras el retiro de su tío por problemas de salud, convirtiéndose en el guitarrista rítmico de la agrupación.

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