“Proyecto Fin del Mundo” es una cinta de amor y comunicación “embellecida” por Ryan Gosling 

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Fin del Mundo. Foto: David Rubí

El actor Ryan Gosling esperó mucho para concretar el filme “Proyecto Fin del Mundo”, que hoy entra a las salas de cine del país, se trata de su versión del libro “Project Hail Mary”, escrita por Andrew Weir, en cine filmado para verse en el formato IMAX, nada más y nada menos, que con una adaptación sorprendente en la que el protagonista pasa casi toda la película en primer plano sin que el público se canse de su encuentro con quien encarnara a Ken en la cinta de Barbie.

En un futuro casi apocalíptico el planeta tierra está en peligro de morir y toca a esa generación de humanos encontrar la solución inter espacial al problema, ahí es donde entra el personaje de Ryan Gosling, quien “cargó y cargó” la película, afirmaron en entrevista con Unotv.com los directores del filme, Phil Lorde y Christopher Miller, durante su visita a México para sostener un encuentro con fans y presentarles, antes que a nadie, la película.

¿Qué revelaron los directores de “Proyecto Fin del Mundo”?

Este 19 de marzo llega a cines esta cinta que promete convertirse en un éxito en taquilla, en plena salida de la temporada de premios. La película se filmó en Londres, para que Gosling leyera el libro y quedara prendado, y todo el equipo tuvo que hacer “su mayor esfuerzo para que resultara algo grande”, comentó Miller.

“Sabíamos que era como llevarles de viaje y hacerlos reír, hacerlos llorar y emocionarse con todos los sentimientos. Es algo de lo que estábamos muy conscientes. Ryan está en cada escena de la película y tiene que llevarla, sobrellevarla”, agregó Lorde sobre lo complicado de construir un universo entero para la pantalla grande.

“Teníamos que crear escenarios que le dieran nuevas situaciones, diferentes compañeros, aunque pareciera que estaba solo. Por eso insistimos en construir un Rocky para el set y un robot médico que estaba manejado por un actor, así que nunca se sintió solo”, consideró Miller.

Estos directores son también responsables del “Spider-Verse” de Miles Morales por lo que crece la expectativa de la cinta, además concluyen que les gustaría generar una reflexión sobre la empatía, la lealtad y la amistad entre todos los seres que habitamos la Tierra.

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