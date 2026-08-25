Dolly Parton, ícono de la música country, muere a los 80 años

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Foto: AFP

Dolly Parton, cantante, actriz y filántropa estadounidense, conocida como la “Reina del country”, falleció a los 80 años.

El fallecimiento de la intérprete fue anunciado este martes por su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes sociales oficiales de la artista, reconocida por éxitos como “Jolene” y “I will always love you”, canción que compuso en 1973 y considerada una de las más famosas.

“I will always love you”, canción de Dolly Parton que se convirtió en un himno

Aunque muchos la conocen por la poderosa interpretación de Whitney Houston en “The bodyguard”, “I will always love you” nació de la propia Dolly Parton. La escribió cuando decidió poner fin a su relación profesional con Porter Wagoner, su compañero y mentor durante siete años.

Fue concebida como una despedida, pero no como una ruptura marcada por el resentimiento, sino como una forma de agradecer una etapa y dejarla atrás con cariño. Parton grabó originalmente el tema en Nashville y lo lanzó como sencillo en 1974, con una versión country que llegó al número uno de Billboard Hot Country Songs.

Años después, en 1992, Whitney Houston llevó el tema a una nueva dimensión. Su interpretación permaneció 14 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y convirtió la composición de Parton en uno de los temas más reconocidos de la música popular.

Elvis Presley mostró interés en interpretar la composición, pero la negociación se complicó cuando su mánager, Tom Parker, pidió quedarse con una parte importante de los derechos de publicación.

Parton finalmente decidió no aceptar el acuerdo, aunque reconoció que fue una de las decisiones más difíciles de su carrera, pues sabía que una versión de Elvis podía impulsar todavía más la canción.

¿Cómo fue el anuncio de la muerte de Dolly Parton?

Seaver, hijo de Cassie Parton, explicó que estaba representando a las familias Parton y Owens al comunicar la muerte de su tía, Dolly Rebecca Parton Dean.

En el mensaje, el sobrino de la cantante señaló que ella misma le había pedido desde hace años que fuera quien anunciara su fallecimiento.

“Hola a todos. Mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton-Dean, hermana, tía, abuela para una generación y “Gigi” para la siguiente”. Bryan Seaver

“Dolly cultivó canciones y felicidad”

Bryan Seaver, quien durante más de dos décadas fue su jefe de seguridad, reconoció el peso de despedir a su tía, aunque aseguró que el dolor pertenece a quienes se quedan y no a la cantante.

También recordó que la primera vez que la acompañó a una gira fue cuando era niño, a principios de los años 80. Destacó que la artista abrió puertas para él y su familia, pero también para generaciones de músicos, compositores y personas que perseguían sus sueños.

“Ella nunca vio una puerta que no pudiera abrir”, señaló al hablar del legado de Dolly Parton. “Para su familia, las oportunidades que creó con su carrera no sólo cambiaron sus vidas, sino que también hicieron historia“.

Asimismo, Seaver aseguró que Dolly formó parte de la vida de millones de personas a través de sus canciones y apariciones en televisión. Al recordar una de sus últimas conversaciones, contó que la cantante quería descansar en una cama de algodón suave después de una vida rodeada de pesados vestidos y pedrería.

“Ella siempre los amará”, dijo al final de su mensaje, en un claro guiño a la canción “I will always love you”.

¿De qué murió Dolly Parton?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Dolly Parton. Sin embargo, el viernes pasado, la artista reveló a la revista People que lidiaba con problemas de salud que no atendió cuando cuidada de su esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció el 3 de marzo de 2025.

Aunque la cantante destacó que, en su recuperación, continuaba activa y trabajaba en nuevas maneras para llevar música a sus fans.

En mayo pasado canceló nuevamente una serie de conciertos que tenía prevista en Las Vegas debido a cuestiones de salud.

En su momento, anunció en su Instagram que, aunque los tratamientos a los que estaba sometida estaban funcionando, aún no estaba lista para subirse al escenario.

“La buena noticia es que estoy respondiendo bien a las medicinas y los tratamientos, y estoy mejorando a diario”, dijo la intérprete en un video.

La mala noticia, agregó, es que “me va a tomar un poquito de tiempo antes de que esté lista para el nivel de presentación en escena, porque algunos de los medicamentos y los tratamientos me dejan un poco aturdida“.

“Y por supuesto no puedo estar mareada cargando banjos, guitarras y demás en tacones, y saben que los voy a usar”, agregó la leyenda del country estadounidense.

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