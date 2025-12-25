GENERANDO AUDIO...

Así se ve Dorismar tras una cirugía reconstructiva | Foto: Getty Images

Dorismar, modelo argentina de 50 años, compartió un mensaje de Navidad a sus seguidores, en el que también presumió su apariencia tras una cirugía reconstructiva de nariz a la que se sometió después de cuatro operaciones anteriores con complicaciones que le desfiguraron el rostro.

“Quiero agradecerle a mi doctor por este excelente trabajo en la reconstrucción completa de mi nariz. Yo estoy muy feliz con el progreso que ha ido muy bien y muy rápido, les seguiré contando”. Dorismar

Así luce Dorismar tras cirugía reconstructiva de nariz

A través de su cuenta de Instagram, Dorismar compartió un video desde lo que parece ser la sala de su casa, en donde lució las cicatrices a nueve días de someterse a una operación reconstructiva de nariz.

La también presentadora de televisión reapareció con un vendaje en el rostro y unas gafas de sol en la cabeza, dando a conocer que su proceso de recuperación ha sido positivo.

Foto: Screenshot de Instagram

“Quiero aprovechar este momento para desearles una Feliz Noche Buena y una Feliz Navidad. Agradecerles por haber estado pendientes, hoy mi día nueve postoperatorio”, dijo este miércoles 24 de diciembre.

¿Qué le pasó a la modelo argentina?

El pasado 16 de diciembre, la revista TVNotas dio a conocer que Dorismar había sufrido una desfiguración en el rostro por una serie de operaciones realizadas por el cirujano plástico José Achar en 2023.

La intervención le habría ocasionado problemas respiratorios, retracción del hueso nasal y una afectación estética severa, situación que la llevó a alejarse del medio artístico y atravesar un episodio de depresión, según la publicación.

Inicialmente, la sudamericana habría acudido a Achar por una rinoplastia y, tras resultados no satisfactorias, la actriz habría pedido explicaciones y una solución, y que el médico habría propuesto nuevos procedimientos para corregir el resultado inicial.

Dos días después de darse a conocer dicha versión, el Dr. Froilán López compartió que le realizó un trabajo de reconstrucción a Dorismar tras cuatro cirugías anteriores con las siguientes complicaciones:

Necrosis de la piel del dorso nasal por inyectables con cicatriz irreversible

Rechazo de prótesis nasal (implante) con infección y retiro

Injerto de cartílago auricular con migración errática

Compromiso funcional por rinopatia obstructiva y rinitis costrosa por antecedente

Por esta razón, el especialista aseguró haberle realizado los siguientes procedimientos quirúrgicos:

Radix high spreaders grafts para reconstrucción del dorso

Extended armadillo premaxilary graft para reconstrucción de la espina nasal , columela y cruras intermedias

Armadillo anchored rim ring graft (Yildirim) para reconstrucción de la válvula externa

El Dr. López aseguró que este tipo de retos quirúrgicos son complejos por la técnica y el compromiso emocional de los pacientes que necesitarán varias cirugías para reparar la mayor cantidad de antecedentes.

Este 24 de diciembre, la propia Dorismar le agradeció al cirujano “por el excelente trabajo que realizó en la reconstrucción completa de mi nariz”.

¿Quién es Dorismar?

Dora Noemí Kerchen, conocida artísticamente como Dorismar, es una figura del entretenimiento de origen argentino. Nació el 15 de marzo de 1975 en Buenos Aires.

Su incursión en la televisión se dio como presentadora del programa “Caliente“, cuando tenía alrededor de 25 años. La aceptación del público fue inmediata y, en poco tiempo, recibió una oferta laboral para trasladarse a Miami, en Estados Unidos.

A lo largo de más de 20 años de carrera, Dorismar ha participado en diversas producciones televisivas, entre ellas “El Gordo y la Flaca”, “Desmadruga2” y “La Parodia”.

Foto: Cuartoscuro

También ha tenido apariciones como actriz en telenovelas como “Triunfo del amor”, “Alma de hierro” y “Gata Salvaje”, donde dio vida a distintos personajes.

Cabe destacar que también participó en “Desmadruga2“, programa de variedades conducido por Israel Jaitovich y que fue televisado de 2007 a 2012.

