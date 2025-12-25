Céline Dion “aterroriza” la Navidad disfrazada de El Grinch y se vuelve tendencia

GENERANDO AUDIO...

Combinó su talento vocal con un toque de humor Foto: AFP/Archivo

La estrella canadiense, Céline Dion, rompió la rutina navideña de sus seguidores al aparecer disfrazada de El Grinch en un video publicado durante la Nochebuena de 2025.

La cantante combinó su característico talento vocal con un toque de humor y nostalgia, ganándose aplausos y risas de sus fans.

Su caracterización se volvió tendencia en redes sociales, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de esta Navidad.

Céline Dion se convierte en El Grinch: de balada dramática a comedia navideña

En el clip, Céline Dion luce el clásico pelaje verde del personaje, cejas fruncidas, un traje rojo navideño y hasta aparece con un pequeño perro con cuernitos como su compañero, Max.

Pero, en lugar de robar regalos, la diva del pop conquistó a todos con su interpretación, al recrear parte de la actuación de Jim Carrey, quien protagonizó la cinta del personaje en el 2000.

El video comienza con Céline cantando un fragmento de “All by Myself”, frente a una chimenea, manteniendo su toque dramático característico.

Sin embargo, rápidamente cambia de tono y adopta la actitud traviesa del Grinch, siguiendo un guion divertido donde describe su ajetreada agenda navideña, entre despertar a los hijos, hacer ejercicio y “solucionar el hambre mundial”.

Esta mezcla de talento musical y humor fue recibida con entusiasmo por los seguidores, quienes destacaron la creatividad de la cantante al transformar un personaje clásico en una versión navideña única.

La intérprete de “My Heart Will Go On” acompañó la publicación, con un mensaje bastante característico: “¿Noche silenciosa? No bajo mi vigilancia…”, con el que refleja la irreverencia del personaje.

Céline Dion comparte mensaje de Navidad

Ya por la mañana de este 25 de diciembre, también en su cuenta de Instagram, y sin caracterizarse, la cantante compartió un mensaje navideño para sus seguidores.

“Les deseo una hermosa Navidad llena de amor, luz y momentos preciosos con las personas que más les importan”, escribió la canadiense.

