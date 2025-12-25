GENERANDO AUDIO...

Wendy Guevara casi se desmaya en transmisión | Foto: Cuartoscuro

Wendy Guevara encendió las alertas entre sus seguidores luego de experimentar un episodio de debilidad durante una transmisión en vivo, situación que ocurrió pocos días después de haberse sometido a una cirugía estética conocida como remodelación costal.

El momento causó preocupación inmediata en redes sociales, especialmente porque la influencer relató sentirse mal de forma repentina mientras interactuaba con su audiencia. Guevara explicó que comenzó a perder fuerza y tuvo dificultad para mantenerse en pie, por lo que pidió ayuda antes de presentar un desvanecimiento que quedó registrado en la transmisión.

De acuerdo con lo narrado por la propia creadora de contenido, el malestar se intensificó después de estornudar, lo que provocó una sensación súbita de mareo y falta de estabilidad.

La intervención a la que se sometió la influencer fue una remodelación costal, una cirugía que busca afinar la cintura mediante la modificación de las costillas. En el mismo procedimiento, también se le realizó una lipotransferencia para aumentar volumen en piernas y glúteos.

La remodelación costal es una operación altamente invasiva, ya que implica una alteración directa en la estructura ósea del cuerpo. Aunque su popularidad ha crecido, sobre todo entre figuras públicas, los riesgos médicos siguen siendo significativos.

¿En qué consiste la intervención de Wendy?

Según explicó su cirujano, Iván Mercado, el procedimiento que le realizó fue:

Remodelación costal (fractura y reposicionamiento de costillas)

Liposucción

Lipotransferencia a glúteos y piernas

“El resultado lo vamos a ver con el tiempo, pero lo que hicimos fue estrechar la cintura y agregar grasa a glúteos y piernas”, indicó el especialista para el programa De Primera Mano.

¿Qué es la remodelación costal?

De acuerdo con la clínica Belba, pionera en España en este procedimiento, se trata de remodelar las costillas 10, 11 y 12, conocidas como costillas flotantes.

La intervención:

Dura aproximadamente una hora

Es ambulatoria (la paciente se va a casa el mismo día)

Implica muy poco dolor, según la clínica

Requiere usar corsé por tres meses para moldear la cintura

“Lo que hicimos fue fracturarle tres costillas de cada lado. Se reposicionan y eso provoca que la cintura se estreche“.

Secuelas tras la cirugía

Horas después del incidente, Wendy Guevara compartió que continúa enfrentando diversas molestias derivadas de la operación. Entre ellas, destacó problemas de presión arterial elevada, por los que actualmente recibe tratamiento y seguimiento médico.

La influencer explicó que el estornudo detonó el episodio de malestar, provocándole una sensación cercana al desmayo. Este tipo de cirugías puede dejar consecuencias duraderas, como dolor persistente, limitaciones en la movilidad y alteraciones en la presión sanguínea.

Debate sobre cirugías estéticas y responsabilidad médica

El caso de Wendy Guevara reavivó la discusión sobre el auge de los procedimientos estéticos agresivos y la importancia de contar con información clara antes de realizarlos.

Actualmente, intervenciones como la remodelación costal y la lipotransferencia se encuentran entre las más solicitadas, impulsadas en gran medida por estándares de belleza difundidos en redes sociales. Sin embargo, los riesgos asociados suelen minimizarse frente a la presión social.

Tras lo ocurrido, los seguidores de Wendy Guevara reaccionaron de inmediato con mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud.

En respuesta, la influencer ha asegurado que continuará siguiendo las indicaciones médicas y mantendrá informada a su audiencia sobre su recuperación.

En sus historias de Instagram, la influencer compartió cómo pasó la Navidad y dejó en claro que está bien, aunque sigue usando una faja que le ayuda con la recuperación de su cirugía estética.

