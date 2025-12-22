Stranger Things 5 entra en su recta final: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix

GENERANDO AUDIO...

La temporada fue dividida en tres entregas. Foto: AFP/Archivo

Stranger Things 5, la última temporada de la serie de ciencia ficción de Netflix, está a punto de llegar a su esperada conclusión.

Tras el estreno del Volumen 1, el pasado 26 de noviembre, los primeros cuatro episodios regresaron al público al pueblo de Hawkins y dejaron al fandom en medio de uno de los puntos más críticos de la historia.

Si desde ese día esperas con ansias qué les depara a Once, Max, Mike, Dustin, Lucas, Will y el resto de los protagonistas, en Unotv.com te contamos cuándo y a qué hora se estrena el Volumen 2.

¿A qué hora se estrenan los nuevos episodios de Stranger Things 5?

Cabe recordar que la quinta temporada de la serie creada por Matt y Ross Duffer consta de ocho episodios, todos con una duración superior a una hora, una característica que se mantiene desde la entrega anterior.

Este formato permitió a los creadores desarrollar con mayor profundidad a los personajes y sus subtramas, con un enfoque más cercano al cine, lo que influyó en que el cierre de la serie se dividiera en varias partes.

Como se mencionó, el Volumen 1 se estrenó el pasado 26 de noviembre con cuatro episodios.

El Volumen 2 de Stranger Things 5 llegará a Netflix el 25 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y estará compuesto por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.

El gran final se estrenará el 31 de diciembre, con un episodio que se prevé tenga una duración cercana a las dos horas.

¿Quiénes conforman el elenco de Stranger Things 5?

Winona Ryder, como Joyce Byers

David Harbour, como Jim Hopper

Millie Bobby Brown, como Once

Finn Wolfhard, como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo, como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin, como Lucas Sinclair

Noah Schnapp, como Will Byers

Sadie Sink, como Max Mayfield

Natalia Dyer, como Nancy Wheeler

Charlie Heaton, como Jonathan Byers

Joe Keery, como Steve Harrington

Maya Hawke, como Robin Buckley

Priah Ferguson, como Erica Sinclair

Brett Gelman, como Murray

Jamie Campbell Bower, como Vecna

Cara Buono, como Karen Wheeler

Amybeth McNulty, como Vickie

Nell Fisher, como Holly Wheeler

Jake Connelly, como Derek Turnbow

Alex Breaux, como Robert Akers

Linda Hamilton, quien interpreta a la doctora Kay

Mientras continúa la espera, los fans ya han creado teorías sobre lo que ocurrirá en los últimos episodios y el desenlace definitivo de Stranger Things 5, que marcará el cierre de una de las series más exitosas de Netflix.

