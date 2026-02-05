Edith Márquez se despide de su hermana Lily con desgarrador mensaje: “Mi alma está en silencio”

GENERANDO AUDIO...

Edith Márquez se despide de su hermana | Foto: Cuartoscuro-Instagram (lilymarquezl)

Edith Márquez, cantante y actriz mexicana de 53 años, compartió este jueves un mensaje de despedida dedicado a su hermana Lily Márquez, quien falleció este miércoles 4 de febrero de cáncer. A través de redes sociales, artistas y amigos expresaron sus condolencias.

José Camar, hijo de Lily Márquez Landa, compartió la noticia a través de sus redes sociales, mostrando su tristeza; cabe destacar que, unos días antes, pidió apoyo económico para poder seguir costeando el tratamiento de su madre, quien ya había sido enviada a cuidados paliativos.

Así se despidió Edith Márquez de su hermana

A través de su cuenta de Instagram, Edith Márquez compartió un collage de fotos de su hermana, acompañado de un mensaje en el que expresó su tristeza por la pérdida.

“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador… Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti” . Edith Márquez

La cantante de ‘Aunque sea en otra vida‘ también escribió: “El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser”.

“Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos”, remató la exintegrante de Timbiriche.

Compañeros del gremio apoyan a Edith Márquez

Yuri, cantante y compositora de 62 años, comentó la publicación de Edith Márquez, compartiendo la experiencia de cuando perdió a su hermano.

“Lo siento, amada amiga, yo perdí un hermano y sé que sientes. Dios les de paz en medio del dolor”. Yuri

Carlos Cuevas, también cantante de 62 años, también mostró respaldo a su colega: “Te abrazo con todo mi cariño, querida hermanita”.

La presentadora Annette Cuburú tampoco dejó sola a Edith Márquez. “Me duele mucho, te abrazo con el alma“, escribió.

El desolador mensaje del hijo de Lily Márquez

José Camar fue el primero en dar a conocer la muerte de su madre Lily Márquez este 4 de febrero, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram.

“Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil”. José Camar

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre.. ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”, escribió.

Además, aseguró que su mamá murió “sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida”, sobre todo en sus últimos momentos.

Camar remató: “Guíame en mi camino, mamita, algún día nos volveremos a encontrar, chicle de mi vida. Te amo“.

El sobrino de Edith Márquez también subió múltiples stories a Instagram con diversos videos y fotografías de la cercana relación que ambos se profesaban.

La dura batalla contra el cáncer de la hermana de Edith Márquez

José Camar no dio mayores detalles sobre la muerte de su madre; sin embargo, el 26 de enero compartió un video describiendo la batalla de Lily Márquez contra el cáncer.

“Hace años, ella tuvo cáncer, lo enfrentó, lo superó y hace tres años regresó. Regresó primero a los huesos, ahora está en las meninges, en su cerebro, en la médula ósea. Se han intentado varias opciones, varios tratamientos, quimioterapia, radiación y otros protocolos”. José Camar

Por esta razón, los médicos a cargo del cuidado de la hermana de Edith Márquez decidieron enviarla a cuidados paliativos, aunque la familia decidió seguir buscando nuevos tratamientos, por lo que pidieron recomendaciones a los usuarios.

Debido a que sus esfuerzos por vencer al cáncer requerían viajes, citas y diversos gastos, el joven anunció el lanzamiento de una entrada en Gofundme para que las personas pudieran donar a su causa.

En ese mismo video, la propia Lily Márquez aprovechó para agradecerles a quienes la apoyaron en su lucha contra el cáncer y aseguró que quería seguir viviendo.

“Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, gracias con el corazón a mi mano a quienes han apoyado, quienes han donado, los que nos han dado todo su cariño y amor. Para nosotros, eso es lo más importante. Yo quiero seguir en esta Tierra, no me quiero ir porque siento que todavía tengo muchas cosas por vivir con mi hijo”. Lily Márquez

Este fue el último mensaje de Márquez antes de fallecer este 4 de febrero; sin embargo, unos días antes de dicho video, compartió una foto de lo que parece ser una reunión con sus amistades y su hijo.

