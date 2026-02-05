Ricardo Peralta cambia de look y provoca debate en redes: “¿Quedé o no quedé?”

GENERANDO AUDIO...

Causó opiniones encontradas con su cambio de imagen. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ricardo Peralta, comediante e influencer mexicano, volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de que este martes compartiera fotografías y videos en los que se le ve con un cambio radical de imagen.

Esto sucede tras el incidente que sufrió cuando viajaba a Mexicali, junto a su mánager, César Doroteo, a bordo de una camioneta que se incendió, luego de que una piedra en el camino provocara una falla en el vehículo.

Ricardo Peralta sorprende con cambio de look, ¿a dónde fue?

En sus cuentas oficiales de redes sociales, el también youtuber compartió un video en el que se le ve en un salón de Belleza en la ciudad de Miami, Florida, para su cambio de imagen con el estilista Franyer Villamizar.

Cabe mencionar que, además de un corte, Ricardo Peralta también optó por cambiar el color de su cabello por un tono rubio.

“Hermosas, me lancé a Miami, al Armandeus Brickell por un cambio de look, ¿será que sí quedó? Me pedí bien güera”, dice en la segunda publicación que compartió.

Luego de ver el proceso para su cambio de look, muy contento con el resultado, el influencer compartió unas fotografías en las que, en tono de broma, comparó su nueva imagen con personajes como Miley Cirus o Yuri.

Ya este miércoles, publicó otro video en el que documentó su primer día con su look “en rubia platinada”.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales por el cambio de imagen de Ricardo Peralta?

Algunos de los seguidores del comediante se sorprendieron y no tardaron en halagar su corte y cambio de color de cabello de Ricardo Peralta. “Pareces un integrante de BTS”, escribieron algunos de ellos.

Sin embargo, a otros no les gustó tanto el cambio de imagen del creador de contenido y no tardaron en expresarlo. “Mejor rápate”, se pudo leer en algunos comentarios.

Pese a esto, las publicaciones de Ricardo Peralta no tardaron en viralizarse.

¿Qué se sabe de su incidente rumbo a Mexicali?

Entre los comentarios también surgieron referencias al accidente automovilístico que Ricardo Peralta sufrió recientemente. Algunos de sus seguidores señalaron que el cambio de look simboliza un “renacimiento” tras ese episodio.

Él mismo relató que, tras escuchar un golpe en el chasis, apareció un mensaje de error en el tablero y comenzó a salir humo del sistema de ventilación. Minutos después, el vehículo fue consumido por las llamas.

