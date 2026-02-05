Gabriela Ortiz revela el origen de “Yanga”, la obra que ganó múltiples premios Grammy

GENERANDO AUDIO...

La compositora mexicana Gabriela Ortiz, recientemente galardonada con tres Premios Grammy, compartió este miércoles la travesía creativa que dio vida a “Yanga”. Esta obra, que celebra la libertad y la herencia africana en México, nació de una chispa literaria y se transformó en una obra multigalardonada en Los Ángeles, California.

“Yanga” le valió a su autora los reconocimientos a Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio de Música Clásica en la pasada gala de los Premios Grammy 2026.

Este miércoles, la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó en conferencia de prensa el origen y sentido de su obra.

Así surgió “Yanga”, la obra cumbre de Gabriela Ortiz

La historia comenzó años atrás, durante un año sabático en la Universidad de Indiana, Estados Unidos (EE.UU.). Fue su esposo, el flautista Alejandro Escuer, quien le presentó la figura de Gaspar Yanga tras leer la novela histórica “Azteca“, de Gary Jennings.

“Yo no sabía nada de quién era Yanga“, confesó la autora, quien, a partir de ese momento, inició una profunda investigación sobre este príncipe del Congo que llegó esclavizado a México en el siglo XVI.

“La historia a mí me me pareció realmente fascinante y se nos ocurrió que esto podría ser una ópera. Y a mí, musicalmente, me pareció un reto fascinante”. Gabriela Ortiz

La compositora descubrió con fascinación cómo este personaje logró emanciparse y fundar San Lorenzo de los Negros (hoy el municipio de Yanga, en Veracruz), considerado el primer pueblo libre de América.

Aunque originalmente visualizó esta historia como una ópera en colaboración con el libretista Santiago Martín Bermúdez, el proyecto quedó pausado durante años, esperando el formato ideal para manifestarse.

“Yanga”, de Beethoven a una obra con identidad propia

El momento definitivo llegó con una comisión de la Filarmónica de Los Ángeles. El director Gustavo Dudamel le solicitó una obra para coro y orquesta que debía interpretarse junto a la Novena Sinfonía de Beethoven.

Ante el reto de compartir programa con la “catedral de la música del siglo XIX”, Ortiz decidió distanciarse del canon europeo para abrazar la identidad del continente americano.

“Yo dije: ‘Bueno, lo primero que tengo que hacer es escaparme de Beethoven y hacer algo completamente diferente’. No puedo competir con Beethoven, no hay manera. Entonces tengo que hacer algo realmente diferente. Y me pareció que ‘Yanga’ representaba la idea de libertad que está expresada perfectamente”. Gabriela Ortiz

Para lograrlo, incorporó al ensamble de percusiones Tambuco, utilizando exclusivamente instrumentos de origen africano como yembes, cajones y kashishis.

La compositora explicó que su objetivo no era imitar el son veracruzano de forma literal, sino explorar una sonoridad neobarroca que reflejara el mestizaje. Al final, “Yanga” se erigió como un diálogo sobre la libertad que, aunque inspirado en el pasado, resuena con una modernidad vibrante.

¿Qué premio le dio “Yanga” a Gabriela Ortiz?

Este domingo 1 de febrero, Gabriela Ortiz ganó los premios a la Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio de Música Clásica por su trabajo en “Yanga”, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

También ganó el premio a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por “Ortiz: Dzonot” en los Premios Grammy 2026.

A pregunta expresa de Unotv.com, Gabriela Ortiz reconoció que los artistas que se manifestaron en contra del ICE, incluyendo a Bad Bunny y Billie Eilish, están en su derecho de alzar la voz.

“Estamos hablando de artistas como Billie Eilish y Bad Bunny que se pronunciaron contra las políticas migratorias que están sucediendo en Estados Unidos y creo que están en todo su derecho para decirlo, es que nos estaban viendo millones, porque es el momento para hablar de eso y, además, la reacción del teatro fue apabullante, eran aplausos que no terminaban cuando ellos hablaban de estos temas”. Gabriela Ortiz Asimismo, destacó que la reacción de los asistentes a los pasados Premios Grammy fue estruendosa, aplaudiendo cada vez que un artista hablaba en contra de las actuales políticas migratorias del Gobierno estadounidense. “Leí críticas de por qué los artistas usan estas plataformas para hablar de un problema pero es un problema que está violando los derechos humanos. ¿Por qué te vas a quedar callado?“, remató.

