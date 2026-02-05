Barry Manilow pospone conciertos en Las Vegas por tratamiento contra cáncer de pulmón

GENERANDO AUDIO...

Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer en diciembre. Foto: AFP

El cantante estadounidense Barry Manilow anunció que pospuso sus conciertos en Las Vegas para concentrarse en su tratamiento médico, luego de haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón. La información fue dada a conocer este miércoles a través de un comunicado en sus redes sociales.

El intérprete de “Copacabana”, de 82 años, informó que se encuentra “genial y recuperándose muy bien” tras someterse a una cirugía, aunque decidió aplazar sus presentaciones para priorizar su proceso de recuperación. “Hemos decidido posponer mis fechas de la residencia (…) para que pueda permanecer enfocado en sanar y alistarme para la gira que comienza al final de febrero”, señaló.

Diagnóstico fue revelado en diciembre

Barry Manilow hizo público su diagnóstico en diciembre, cuando explicó que una resonancia magnética realizada tras un episodio prolongado de bronquitis permitió detectar “un punto cancerígeno” en su pulmón derecho, el cual requería ser removido mediante intervención quirúrgica.

A raíz de esta situación, el artista suspendió una serie de conciertos programados para enero, los cuales fueron reprogramados y ahora se llevarán a cabo entre finales de marzo y abril.

Gira nacional sigue en pie

Pese a la suspensión de los conciertos previstos en el hotel Westgate de Las Vegas, el cantante confirmó que su gira nacional continúa en pie, con inicio programado para finales de febrero, una vez que complete su recuperación médica.

Manilow, ganador del Premio Grammy, también adelantó que trabaja en nuevo material musical, el cual planea compartir próximamente con sus seguidores, sin dar mayores detalles sobre fechas de lanzamiento.

El equipo del artista no informó cuándo se anunciarán las nuevas fechas de la residencia en Las Vegas, aunque reiteró que el enfoque principal del cantante es su salud y recuperación antes de retomar de manera completa su agenda artística.

