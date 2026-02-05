Muere Lily Márquez, hermana de Edith Márquez, tras batallar con el cáncer: su hijo le dedica emotivo mensaje

GENERANDO AUDIO...

Lily Márquez murió durante el Día Mundial contra el Cáncer | Foto: Getty Images

Lily Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez, falleció este miércoles 4 de febrero tras librar una batalla contra el cáncer durante varios años, según dio a conocer su hijo José Camar a través de sus redes sociales. Cabe destacar que, unos días antes, el también sobrino de Edith pidió apoyo económico para su madre.

“Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil”. José Camar

Hasta el momento, Edith Márquez no ha emitido declaraciones al respecto en redes sociales ni a medios de comunicación. Cabe destacar que Lily murió en el Día Mundial contra el Cáncer.

¿Qué se sabe de la muerte de Lily Márquez?

José Camar no dio mayores detalles sobre la muerte de su madre; sin embargo, el 26 de enero compartió un video describiendo la batalla de Lily Márquez contra el cáncer.

“Hace años, ella tuvo cáncer, lo enfrentó, lo superó y hace tres años regresó. Regresó primero a los huesos, ahora está en las meninges, en su cerebro, en la médula ósea. Se han intentado varias opciones, varios tratamientos, quimioterapia, radiación y otros protocolos”. José Camar

Por esta razón, los médicos a cargo del cuidado de la hermana de Edith Márquez decidieron enviarla a cuidados paliativos, aunque la familia decidió seguir buscando nuevos tratamientos, por lo que pidieron recomendaciones a los usuarios.

Debido a que sus esfuerzos por vencer al cáncer requerían viajes, citas y diversos gastos, el joven anunció el lanzamiento de una entrada en Gofundme para que las personas pudieran donar a su causa.

El último mensaje de Lily Márquez

En ese mismo video, la propia Lily Márquez aprovechó para agradecerles a quienes la apoyaron en su lucha contra el cáncer y aseguró que quería seguir viviendo.

“Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, gracias con el corazón a mi mano a quienes han apoyado, quienes han donado, los que nos han dado todo su cariño y amor. Para nosotros, eso es lo más importante. Yo quiero seguir en esta Tierra, no me quiero ir porque siento que todavía tengo muchas cosas por vivir con mi hijo”. Lily Márquez

Este fue el último mensaje de Márquez antes de fallecer este 4 de febrero; sin embargo, unos días antes de dicho video, compartió una foto de lo que parece ser una reunión con sus amistades y su hijo.

Cabe destacar que compartió diversos momentos de su batalla contra la enfermedad hasta que, finalmente, falleció en el Día Mundial contra el Cáncer.

El emotivo mensaje de despedida de su hijo José

José Camar fue el primero en dar a conocer la muerte de su madre Lily Márquez, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre.. ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”, escribió.

Además, aseguró que su mamá murió “sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida”, sobre todo en sus últimos momentos.

Camar remató: “Guíame en mi camino, mamita, algún día nos volveremos a encontrar, chicle de mi vida. Te amo“.

El sobrino de Edith Márquez también subió múltiples stories a Instagram con diversos videos y fotografías de la cercana relación que ambos se profesaban.

