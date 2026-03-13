El actor José Ángel Bichir es hospitalizado de emergencia tras caer de un tercer piso en CDMX

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José Ángel Bichir está siendo atendido en el hospital. Foto: Getty Images

El actor mexicano José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, fue hospitalizado de emergencia este viernes 13 de marzo, luego de que autoridades reportaran que aparentemente”se lanzó al vacío” desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México (CDMX)

El histrión fue encontrado con manchas de sangre en la parte baja de un complejo de departamentos donde aparentemente vive en la alcaldía Benito Juárez, según una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Personal de urgencias médicas llegó al lugar para atender al actor, quien fue diagnosticado con fractura en el rostro y abdomen agudo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, una vecina fue quien se percató de lo ocurrido y dio aviso al personal de emergencias.

El periodista también mencionó que la madre de José Ángel Bichir, Patricia Pascual, se encontraba en el lugar cuando llegaron los paramédicos, e informó que el actor tomaba medicamentos.

Imágenes sensibles, se recomienda discreción

Hasta el momento, la familia Bichir no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre el estado de salud actual de José Ángel Bichir.

La tragedia ocurrida a Demián Bichir

La familia Bichir ha enfrentado situaciones sensibles en el pasado. En 2019, el actor mexicano Demián Bichir vivió una tragedia personal.

Su esposa, Stefanie Sherk, se quitó la vida el 20 de abril de ese año, a los 43 años.

El actor mexicano confirmó lo ocurrido mediante un mensaje en redes sociales.

“Perder a nuestra amada Stefanie nos tomó a todos por sorpresa. La hermosa vida de mi esposa era casi perfecta. Éramos un equipo”.

La relación entre Demián Bichir y Stefanie Sherk duró ocho años.

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