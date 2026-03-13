¿Quién es José Ángel Bichir, actor hospitalizado de emergencia tras caer de un tercer piso?

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José Ángel Bichir, un miembro joven de la dinastía Bichir | Foto: Cuartoscuro

José Ángel Bichir, actor mexicano e hijo de Odiseo Bichir, fue hospitalizado de emergencia este viernes tras caer del tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México (CDMX), según reportes de la prensa. A lo largo de casi dos décadas, ha llevado su apellido en diferentes producciones.

El intérprete es conocido por sus papeles en producciones como “Matando cabos” y también se hizo viral en 2023 cuando reconoció que sostuvo una relación con Belinda, vínculo que nunca habría hecho público por un acuerdo de confidencialidad.

¿Quién es José Ángel Bichir?

Jose Angel Bichir es un actor mexicano de 35 años conocido por su papel en películas como “Jirón de Niebla“, “Matando Cabos” y “Un Cuento de Circo & A Love Song“, de acuerdo con IMDB.

A lo largo de su trayectoria, José Ángel no solo ha participado en películas, sino que también ha destacado en producciones de televisión y teatro como:

“El Desconocido” (2018-2019)

“Mariachis” (2023-)

“José José, el príncipe de la canción” (2018)

Bichir inició su carrera en la década de 2000, participando en “Matando Cabos” en el papel de Ulises, un personaje con breve participación en la comedia escrita por Kristoff Raczynski y Tony Dalton.

Cabe destacar que es hijo de Odiseo Bichir, miembro destacado de la “Dinastía Bichir” junto a sus hermanos Demián y Bruno; es conocido por sus papeles en “Colosio: el asesinato” y “Flor de fango“

¿Tuvo una relación con Belinda?

En 2023, José Ángel Bichir aseguró en un encuentro con la prensa que mantuvo una relación sentimental con la cantante Belinda, aunque afirmó que no podía hablar abiertamente del tema porque había firmado un acuerdo de confidencialidad.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”.

José Ángel Bichir

En dicho encuentro, el joven señaló: “Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz. Creo en la verdad”.

Cabe destacar que José Ángel conoció a Belinda cuando ambos tenían 13 años y trabajaban en la producción de Aventuras en el Tiempo, de acuerdo con el diario Milenio.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia este viernes 13 de marzo, luego de que autoridades reportaran que aparentemente”se lanzó al vacío” desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte dela Ciudad de México (CDMX)

El histrión fue encontrado con manchas de sangre en la parte baja de un complejo de departamentos donde aparentemente vive en la alcaldía Benito Juárez, según una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Personal de urgencias médicas llegó al lugar para atender al actor, quien fue diagnosticado con fractura en el rostro y abdomen agudo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, una vecina fue quien se percató de lo ocurrido y dio aviso al personal de emergencias.

El periodista también mencionó que la madre de José Ángel Bichir, Patricia Pascual, se encontraba en el lugar cuando llegaron los paramédicos, e informó que el actor tomaba medicamentos.

Hasta el momento, la familia Bichir no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre el estado de salud actual de José Ángel Bichir.

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