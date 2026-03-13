Ryan Gosling presenta “Proyecto fin del mundo” en la CDMX y confiesa que pasó por una “crisis existencial”

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Ryan Goslin recibió una estrella en el Papalote Museo del Niño. Foto: Cuartoscuro

Ryan Gosling presentó la película “Proyecto fin del mundo” este viernes 13 de marzo en la Ciudad de México (CDMX). El actor compartió que llegó a enfrentar una crisis existencial tras interpretar a un astronauta de la NASA que debe salvar a la humanidad.

“Pasé mucho tiempo solo frente a la cámara con una crisis existencial que no recomiendo a nadie”, dijo Ryan Gosling durante el evento que tuvo lugar en el planetario del Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec.

Sobre este periodo, Gosling explicó que para la realización del filme pasó largos periodos aislado frente a la cámara, interactuando principalmente con imágenes del equipo de producción y una marioneta, lo que le recordó al confinamiento durante la pandemia de COVID-19.

Incluso, el actor confesó mientras filmaba llegó a sentir un vínculo con Rocky, una piedra alienígena, que en la cinta, le ayuda a salvar al universo.

“Me ayudó a descubrir mi identidad en este personaje y a desarrollar una amistad real con Rocky, fue una locura”.

También destacó que el proyecto le recordó a sus hijas, quienes aseguró fueron la fuente de su inspiración.

“Quería crear algo para mis hijas y para su generación, sin intentar asustarlos. Esto no implicaba negar que en el futuro habrá problemas o muchas cosas por resolver, pero era ofrecerles algo diferente”, expresó.

Tras la rueda de prensa, el museo entregó un reconimiento a Ryan Gosling, quien estuvo acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller.

“El futuro no es algo que haya que temer, sino algo por descubrir”, dijo Gosling

¿De qué trata “Proyecto fin del mundo”?

La historia de “Proyecto fin del mundo” está basada en la novela “Project Hail Mary”, escrita por Andy Weir en 2020.

En la película, Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un biólogo científico que termina convirtiéndose en astronauta y que se transforma en la única esperanza de la humanidad ante un escenario que podría provocar el fin del mundo.

El “Proyecto fin del mundo” se estrena el próximo jueves 19 de marzo de este año en cines de México y Latinoamerica.

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