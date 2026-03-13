Las 10 nominadas al Oscar a Mejor Película: calificadas de mejor a peor en IMDB

GENERANDO AUDIO...

Películas nominadas al Oscar: de la mejor a peor calificada | Foto: UnoTV

El domingo 15 de marzo se llevará a cabo la edición número 98 de los Premios Oscar, en los que 10 cintas competirán en la categoría de Mejor Película. Todas ellas tienen una calificación mayor a 7 y menor a 8 en IMDB, base de datos especializada en cine y televisión.

Medios como The New York Times dan como favorita a “Una Batalla Tras Otra“; sin embargo, esta no es la cinta mejor calificada por el portal especializado, ya que hay tres películas mejor calificadas en la carrera por el Premio de la Academia.

Las nominadas a Mejor Película: de la mejor a la peor calificada

“Hamnet” es la nominada a Mejor Película con la mejor calificación en IMDB con una nota de 7.9. A continuación, estas son las calificaciones de las 10 candidatas con la plataforma en donde se pueden encontrar:

“Hamnet” 7.9

En cines “Valor Sentimental” 7.8

MUBI “Marty Supreme” 7.8

En cines “Una Batalla Tras Otra” 7.7

HBO Max “F1” 7.6

Apple TV “Pecadores” 7.5

HBO Max “Sueños de Trenes” 7.5

Netflix “Frankenstein” 7.4

Netflix “Bugonia” 7.4

Prime Video (Compra o renta) “El Agente Secreto” 7.3

En cines

Fuente: IMDB

“Valor Sentimental“, “Marty Supreme“, “Una Batalla Tras Otra” y “F1” completan el Top 5 de las películas con mejor calificación dentro de IMDB entre las 10 nominadas al Oscar a Mejor Película.

Cabe destacar que las calificaciones se otorgan por parte de los usuarios registrados en la base de datos, los cuales pueden calificar (del 1 al 10) cada título estrenado en la plataforma.

Las calificaciones individuales se agregan y resumen en una única calificación de la plataforma, visible en la página principal del título.

Por “título estrenado” entendemos que la película (o serie de televisión, etc.) debe haberse proyectado públicamente al menos una vez (incluidas las proyecciones en festivales).

Los usuarios pueden actualizar sus valoraciones con la frecuencia que deseen, pero cualquier nueva valoración sobre el mismo título sobrescribirá la anterior, por lo que solo se permite una valoración por título y por usuario.

Fecha y hora de los Premios Oscar 2026

La 98ª ceremonia de los Premios de la Academia se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Conan O’Brien, presentador y comediante estadounidense, repetirá su papel como conductor de los Oscars en 2026, luego de la buena recepción que tuvo su conducción en 2025.

16:00 horas : Inicio de transmisión de la Alfombra Roja (tiempo del Centro de México)

: Inicio de transmisión de la Alfombra Roja (tiempo del Centro de México) 17:00 horas: Inicio oficial de la Ceremonia de Premiación (tiempo del Centro de México)

La transmisión de los Premios Oscar será a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.