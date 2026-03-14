Myrka Dellanos revela que fue diagnosticada con cáncer de piel: “Estoy comenzando un protocolo especial”

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Myrka Dellanos revela que tiene cáncer. Foto: AFP

La periodista y presentadora de televisión Myrka Dellanos reveló públicamente que fue diagnosticada con cáncer de piel, una enfermedad que, según explicó, se infiltró en su oreja y el oído, a través de sus redes sociales, la comunicadora de 60 años compartió detalles de su estado de salud, así como el procedimiento médico al que se sometió recientemente.

En su mensaje, Dellanos explicó que fue operada para retirar el tumor y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparece con el oído vendado. “Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”, escribió.

La presentadora también expresó su gratitud tras la cirugía y compartió las recomendaciones médicas que deberá seguir en adelante.

“Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, añadió en su publicación.

Tras dar a conocer la noticia colegas y amigos del medio reaccionaron con mensajes de apoyo. La hija de la periodista, Alexa Dellanos, destacó la fortaleza de su madre y le dedicó un emotivo mensaje: “Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Tu fuerza es inspiradora. Estoy aquí contigo en cada paso del camino. Tan agradecida de que estés okay”.

Otras figuras del entretenimiento también manifestaron su solidaridad, entre ellas, la periodista María Celeste Arrarás comentó: “Qué bueno que te lo descubrieron a tiempo”. El presentador Rodner Figueroa también le deseó una pronta recuperación, mientras que celebridades como Jessica Maldonado, Karla Monroig y Lorena Meritano se sumaron a los mensajes de aliento.

La hija de Myrka Dellanos pide cuidar la piel

En medio de las muestras de apoyo, la reacción de Alexa Dellanos fue una de las más destacadas, la modelo y creadora de contenido compartió en sus historias de redes sociales un mensaje en el que invitó a sus seguidores a cuidar su piel y realizar revisiones médicas periódicas.

“Mi hermosa mamá. Todos por favor usen protector solar y cuiden de su piel. Háganse revisiones periódicas de la piel y protejan su piel del sol”, escribió al inicio de su mensaje. La influencer también expresó su alivio por la pronta atención médica que recibió su madre: “Tan agradecida de que a mi mamá le haya sido removido el cáncer de piel de su oreja. Esto podría haber sido mucho peor. Te amo mamá”.

Por su parte, Myrka Dellanos reiteró en sus historias un mensaje de fe y esperanza durante su recuperación: “Dios, mi vida y todo lo que hago está en tus manos. Confío en ti y creo que mis mejores días están por venir”.

¿Quién es Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos es una periodista y presentadora de televisión estadounidense de origen cubano, reconocida por su larga trayectoria en los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos; nació el 27 de mayo de 1965 en Filadelfia, Pensilvania, aunque creció en Miami, Florida, ciudad donde inició su carrera profesional tras graduarse en periodismo por la Universidad de Miami.

Su salto a la fama ocurrió en la década de 1990 cuando se convirtió en una de las conductoras principales del programa informativo “Primer Impacto”, de la cadena Univision. Durante varios años fue una de las figuras más reconocidas del noticiero, destacando por su estilo directo y su presencia en coberturas de alto perfil.

A lo largo de su carrera también ha participado en otros proyectos televisivos y espacios informativos, además de colaborar como comentarista y analista en distintos programas.

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