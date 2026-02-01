“El diablo viste a la moda 2” estrena nuevo avance y fecha de lanzamiento

GENERANDO AUDIO...

“El diablo viste a la moda 2” se estrenará el 1 de mayo. Foto: AFP

“El diablo viste a la moda 2” (“The Devil Wears Prada 2”) presentó un nuevo avance este domingo 1 de febrero, el cual fue difundido por 20th Century Studios a través de su cuenta oficial de X. Al final del teaser se confirma que el estreno oficial será el 1 de mayo.

La secuela de la icónica película ambientada en el mundo de la moda traerá de regreso a Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes retomarán sus papeles como Andrea Sachs y Miranda Priestly, respectivamente. El avance adelanta un nuevo capítulo en la historia de la revista Runaway, ahora con escenarios que se trasladan a Francia, una de las capitales internacionales de la moda.

Regresan personajes clave de la historia original

El teaser de 30 segundos también confirma el regreso de personajes entrañables de la cinta original, como Nigel, interpretado por Stanley Tucci, y Emily Charlton, a cargo de Emily Blunt. Las breves imágenes muestran un reencuentro con el glamur, las pasarelas y el exigente entorno editorial que definió a la primera película.

La fecha de estreno anunciada, el 1 de mayo, coincide con el lanzamiento de la película original hace 20 años, lo que sugiere una decisión intencional para conmemorar el aniversario de uno de los títulos más influyentes de la cultura pop y la moda contemporánea.

Una historia adaptada a la actualidad

De acuerdo con lo que deja ver el avance, la nueva trama estará situada en el contexto actual, con un enfoque que refleja los cambios en la industria editorial. La historia apunta a un nuevo puesto para Emily, situación que podría generar conflictos dentro de la revista Runaway y representar un desafío para Miranda Priestly, quien deberá enfrentarse a un entorno cada vez más digital y menos impreso.

El teaser sugiere que Andrea Sachs vuelve como una figura más experimentada y menos ingenua, en una dinámica donde Emily retomaría su papel como la principal fuente de tensión, ahora bajo nuevas circunstancias. El video también ofrece un vistazo a sets en Francia y al mundo de las pasarelas, anticipando un regreso al universo que convirtió a la cinta en un referente cultural.

Con este nuevo avance, “El diablo viste a la moda 2” marca su regreso como uno de los estrenos más esperados, retomando personajes icónicos y adaptando su narrativa a una nueva era de la moda.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.