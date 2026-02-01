Yandel cantó sus clásicos en versión sinfónica en el Auditorio Nacional ante 10 mil espectadores

GENERANDO AUDIO...

Sour Beat hijo de Yandel cantó en el evento. Foto: Rocío Ireta

El cantante Yandel llevó el reguetón a un nuevo terreno sonoro y confirmó que los clásicos del género también pueden adquirir forma sinfónica. Bajo la cúpula del Auditorio Nacional, el artista puertorriqueño presentó su Sinfónico Tour el sábado 31 de enero, un espectáculo que transformó la nostalgia en partitura y el urbano en emoción orquestal.

El exponente del reguetón estuvo acompañado por músicos mexicanos, como parte del concepto de la gira, que busca integrar talento local en cada país donde se presenta. La noche se convirtió en un recorrido musical por los primeros años del reguetón, con arreglos sinfónicos que dieron nueva dimensión a canciones que marcaron a toda una generación ante 10 mil asistentes.

Clásicos del reguetón suenan en versión orquestal

Temas como “Abusadora”, “Pam Pam”, “Como Antes” y “Te Siento” fueron algunos de los más coreados del concierto, provocando uno de los momentos de mayor conexión con el público. Las interpretaciones confirmaron que el reguetón de los años dos mil ya forma parte de la memoria emocional colectiva.

El espectáculo también incluyó canciones sorpresa que no forman parte del álbum “Yandel Sinfónico”, entre ellas “No sé de ella” y “MySpace”, en un guiño especial para quienes han seguido su trayectoria desde los inicios.

Un concierto marcado por el legado familiar

Foto: Rocío Ireta

La presentación tuvo un carácter íntimo con la participación de Gadiel, hermano del cantante, y el debut de su hijo Sour Beat, quien interpretó el tema “Everyday”. Estos momentos reforzaron la idea de un legado musical que se extiende más allá de una generación.

Aunque el Sinfónico Tour contempla varias ciudades de México, el concierto del 31 de enero fue la única presentación en la Ciudad de México, lo que convirtió la noche en una fecha especial dentro del recorrido de la gira.

Con esta propuesta, Yandel demostró que el reguetón clásico puede reinventarse sin perder su esencia, encontrando en el formato sinfónico una nueva forma de resonar con el público.

