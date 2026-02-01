Los mejores vestidos y los looks más “raros” de la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Gesaffelstein en la alfombra roja de los Grammy.

La ceremonia de los Grammy 2026, la noche más importante de la música, tendrá lugar este domingo 1 de febrero de 2026. Sin embargo, las celebridades ya comenzaron a desfilar por la alfombra roja.

Bruno Mars, Justin Bieber,Lady Gaga, Lola Young, Sabrina Carpenter, y Tyler, The Creator son algunos de los artistas que subirán al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde se premiará a los mejor de la música.

Bobby Pulido y Mariana Morales

Uno de los primeros en llegar fue el cantante Bobby Pulido, que caminó en la alfombra roja a lado de Mariana Morales. El músico fue nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana.

Bobby Pulido en los Premios Grammy 2026.

Gesaffelstein

Mike Lévy, más conocido por su nombre artístico Gesaffelstein, sorprendió en la alfombra roja con su look, pues el músico, productor y compositor francés de música electrónica se caracterizó como una estatua.

El DJ francés está nominado en la categoría de Best Remixed Recording (Mejor Grabación Remix) por su remix de la canción “Abracadabra” de Lady Gaga.

Gesaffelstein decidió emular una estatua con su look.

Yungblud

Para la 68.ª edición de los Premios Grammy, Yungblud recibió tres nominaciones. El músico británico eligió un conjunto de piel.

Yungblud en la alfombra roja.

