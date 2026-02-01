Natalia Lafourcade y Carín León, los únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

| 17:09 | Georgina Becerril | Agencias
Natalia Lafourcade en los Premios Grammy 2024. Foto de archivo
Natalia Lafourcade en los Premios Grammy 2024. Foto de archivo

Natalia Lafourcade y Carín León fueron los únicos mexicanos que se llevaron a casa un gramófono en los Premios Grammy 2026, los cuales se celebran este domingo 1 de febrero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Cabe resaltar que hay algunas categorías que se entregan previas a la ceremonia, pues no todas son televisadas, debido al tiempo que se tiene para el evento completo.

Natalia Lafourcade y Carín León ganan en los Grammy 2026

Lafourcade se llevó el Grammy en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino por su disco Cancionera“, sumando un nuevo reconocimiento a su ya extensa y celebrada trayectoria internacional. Sin embargo, la mexicana no acudió al evento que reconoce lo mejor de la música.

Por su parte, Carín León ganó en Mejor Álbum de Música Mexicana por “Palabra De To’s (Seca)“, un álbum que consolidó su impacto dentro del regional mexicano a nivel global.

El mexicano venció en la 68 edición de estos premios a proyectos de la talla como “Mala mía”, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; “Y Lo Que Viene”, de también Grupo Frontera; “Sin Rodeos”, de Paola Jara y “Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”, del tejano Bobby Pulido.

Este reconocimiento se suma a su triunfo previo en los Latin Grammy 2025.

