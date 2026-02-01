Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores de la gran noche
La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realiza este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde la Academia de la Grabación reconoce a lo mejor de la música del último año.
Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son algunos de los artistas que acuden a la 68ª edición de los galardones, una de las noches más importantes de la industria musical.
Ganadores de los Premios Grammy 2026 en la ceremonia de estreno
Previo a la gala televisada, se lleva a cabo la ceremonia de estreno en el Teatro Peacock de Los Ángeles, donde se entregan la mayoría de los premios.
Durante este evento, los ganadores son:
- Mejor interpretación de dúo o grupo pop: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Mejor grabación dance/electrónica: End Of Summer, Tame Impala
- Mejor álbum dance/electrónico: EUSEXUA FKA twigs
- Mejor grabación remezclada: Abracadabra – Gesaffelstein Remix Gesaffelstein, (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- Mejor álbum de pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade
- Mejor álbum de rock latino o alternativo: PAPOTA, CA7RIEL y Paco Amoroso
- Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano): Palabra De To’s – Seca, Carín León
- Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces, Gloria Estefan
- Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: Sinners
- Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión): Sinners, Ludwig Göransson
- Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Sword of the Sea Austin Wintory
- Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, KPop Demon Hunters
- Mejor video musical: Anxiety, Doechi
- Mejor película musical: Music By John Williams, John Williams
- Mejor grabación de dance pop: Abracadabra, Lady Gaga
- Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning, YUNGBLUD feat Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
- Mejor canción de rock: As Alive As You Need Me To Be, Trent Reznor y Atticus Ross
- Mejor álbum de rock: NEVER ENOUGH, Turnstile
- Mejor interpretación de música alternativa: Alone, The Cure
- Mejor álbum de música alternativa: Songs Of A Lost World, The Cure
- Mejor ingeniería de álbum, no clásico: That Wasn’t A Dream, Joseph Lorge & Blake Mills
- Mejor álbum de audio inmersivo: Immersed, Justin Gray
- Productor del año, no clásico: Cirkut
- Compositor del año, no clásico: Amy Allen
- Mejor interpretación de R&B: Folded, Kehlani
- Mejor interpretación de R&B tradicional: VIBES DON’T LIE, Leon Thomas
- Mejor canción de R&B: Folded, Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- Mejor álbum de R&B progresivo: BLOOM, Durand Bernarr
- Mejor álbum de R&B: MUTT, Leon Thomas
- Mejor interpretación de rap: Chains & Whips, Clipse, Pusha T y Malice feat Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Mejor interpretación de rap melódico: luther, Kendrick Lamar con SZA
- Mejor canción de rap: tv off, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar feta Lefty Gunplay)
- Mejor álbum de poesía hablada: Words For Days Vol. 1, Mad Skillz
- Mejor interpretación de metal: BIRDS, Turnstile
- Mejor interpretación solista de música country: Bad As I Used To Be — de F1 The Movie, Chris Stapleton
- Mejor interpretación de dúo o grupo country: Amen, Shaboozey & Jelly Roll
- Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers, escritores (Tyler Childers)
- Mejor álbum de música country tradicional: Ain’t In It For My Health, Zach Top
- Mejor interpretación de raíces americanas: Beautiful Strangers, Mavis Staples
- Mejor álbum de blues tradicional: Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy
- Mejor álbum de blues contemporáneo: Preacher Kids, Robert Randolph
- Mejor paquete de grabación: Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley & Michelle Holme, directores de arte, (Bruce Springsteen)
- Mejor portada de álbum: CHROMAKOPIA, Tyler Okonma, director de arte (Tyler, The Creator)
- Mejores notas de álbum: Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, escritor de notas del álbum (Miles Davis)
- Mejor álbum histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years — 1976-1980, producido por Patrick Milligan y Joni Mitchell; masterizado por Bernie Grundman (Joni Mitchell)
