Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores de la gran noche

¿Qué artistas se llevaron los galardones en los Premios Grammy 2026? Foto: AFP

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realiza este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde la Academia de la Grabación reconoce a lo mejor de la música del último año.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son algunos de los artistas que acuden a la 68ª edición de los galardones, una de las noches más importantes de la industria musical.

En UnoTV.com te compartimos la lista completa de ganadores.

Ganadores de los Premios Grammy 2026 en la ceremonia de estreno

Previo a la gala televisada, se lleva a cabo la ceremonia de estreno en el Teatro Peacock de Los Ángeles, donde se entregan la mayoría de los premios.

Durante este evento, los ganadores son:

Mejor interpretación de dúo o grupo pop : Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande

: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande Mejor grabación dance/electrónica : End Of Summer, Tame Impala

: End Of Summer, Tame Impala Mejor álbum dance/electrónico : EUSEXUA FKA twigs

: EUSEXUA FKA twigs Mejor grabación remezclada : Abracadabra – Gesaffelstein Remix Gesaffelstein, (Lady Gaga, Gesaffelstein)

: Abracadabra – Gesaffelstein Remix Gesaffelstein, (Lady Gaga, Gesaffelstein) Mejor álbum de pop latino : Cancionera, Natalia Lafourcade

: Cancionera, Natalia Lafourcade Mejor álbum de rock latino o alternativo : PAPOTA, CA7RIEL y Paco Amoroso

: PAPOTA, CA7RIEL y Paco Amoroso Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) : Palabra De To’s – Seca, Carín León

: Palabra De To’s – Seca, Carín León Mejor Álbum Tropical Latino : Raíces, Gloria Estefan

: Raíces, Gloria Estefan Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales : Sinners

: Sinners Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión) : Sinners, Ludwig Göransson

: Sinners, Ludwig Göransson Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Sword of the Sea Austin Wintory

Sword of the Sea Austin Wintory Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, KPop Demon Hunters

Golden, KPop Demon Hunters Mejor video musical : Anxiety, Doechi

: Anxiety, Doechi Mejor película musical: Music By John Williams, John Williams

Music By John Williams, John Williams Mejor grabación de dance pop : Abracadabra, Lady Gaga

: Abracadabra, Lady Gaga Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning, YUNGBLUD feat Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning, YUNGBLUD feat Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II Mejor canción de rock: As Alive As You Need Me To Be, Trent Reznor y Atticus Ross

As Alive As You Need Me To Be, Trent Reznor y Atticus Ross Mejor álbum de rock : NEVER ENOUGH, Turnstile

: NEVER ENOUGH, Turnstile Mejor interpretación de música alternativa: Alone, The Cure

Alone, The Cure Mejor álbum de música alternativa : Songs Of A Lost World, The Cure

: Songs Of A Lost World, The Cure Mejor ingeniería de álbum, no clásico : That Wasn’t A Dream, Joseph Lorge & Blake Mills

: That Wasn’t A Dream, Joseph Lorge & Blake Mills Mejor álbum de audio inmersivo : Immersed, Justin Gray

: Immersed, Justin Gray Productor del año, no clásico : Cirkut

: Cirkut Compositor del año, no clásico : Amy Allen

: Amy Allen Mejor interpretación de R&B : Folded, Kehlani

: Folded, Kehlani Mejor interpretación de R&B tradicional : VIBES DON’T LIE, Leon Thomas

: VIBES DON’T LIE, Leon Thomas Mejor canción de R&B : Folded, Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

: Folded, Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) Mejor álbum de R&B progresivo : BLOOM, Durand Bernarr

: BLOOM, Durand Bernarr Mejor álbum de R&B: MUTT, Leon Thomas

MUTT, Leon Thomas Mejor interpretación de rap : Chains & Whips, Clipse, Pusha T y Malice feat Kendrick Lamar y Pharrell Williams

: Chains & Whips, Clipse, Pusha T y Malice feat Kendrick Lamar y Pharrell Williams Mejor interpretación de rap melódico : luther, Kendrick Lamar con SZA

: luther, Kendrick Lamar con SZA Mejor canción de rap : tv off, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar feta Lefty Gunplay)

: tv off, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar feta Lefty Gunplay) Mejor álbum de poesía hablada : Words For Days Vol. 1, Mad Skillz

: Words For Days Vol. 1, Mad Skillz Mejor interpretación de metal: BIRDS, Turnstile

BIRDS, Turnstile Mejor interpretación solista de música country: Bad As I Used To Be — de F1 The Movie, Chris Stapleton

Bad As I Used To Be — de F1 The Movie, Chris Stapleton Mejor interpretación de dúo o grupo country : Amen, Shaboozey & Jelly Roll

: Amen, Shaboozey & Jelly Roll Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers, escritores (Tyler Childers)

Bitin’ List, Tyler Childers, escritores (Tyler Childers) Mejor álbum de música country tradicional: Ain’t In It For My Health, Zach Top

Ain’t In It For My Health, Zach Top Mejor interpretación de raíces americanas : Beautiful Strangers, Mavis Staples

: Beautiful Strangers, Mavis Staples Mejor álbum de blues tradicional : Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy

: Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy Mejor álbum de blues contemporáneo : Preacher Kids, Robert Randolph

: Preacher Kids, Robert Randolph Mejor paquete de grabación : Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley & Michelle Holme, directores de arte, (Bruce Springsteen)

: Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley & Michelle Holme, directores de arte, (Bruce Springsteen) Mejor portada de álbum: CHROMAKOPIA, Tyler Okonma, director de arte (Tyler, The Creator)

CHROMAKOPIA, Tyler Okonma, director de arte (Tyler, The Creator) Mejores notas de álbum: Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, escritor de notas del álbum (Miles Davis)

Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, escritor de notas del álbum (Miles Davis) Mejor álbum histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years — 1976-1980, producido por Patrick Milligan y Joni Mitchell; masterizado por Bernie Grundman (Joni Mitchell)

