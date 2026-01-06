“El hombre menguante”, el remake de una de las joyas del cine de los años 50

GENERANDO AUDIO...

“El hombre menguante”, un remake de la película “El increíble hombre menguante”, se espera que llegue a las salas de cine en México el próximo viernes 16 de enero de 2025.

Para saber en qué cines estará, hay que revisar días antes del estreno para saber en qué sitios estará disponible.

Este nuevo material cinematográfico contará la historia de un hombre que divide su vida entre su negocio de construcción naval y su familia. El protagonista enfrentará a un extraño e inexplicable fenómeno meteorológico mientras se encuentra en alta mar, pero comienza a encogerse inexorablemente, sin que la ciencia pueda explicarlo.

El hombre, atrapado de repente en su propio sótano con apenas unos centímetros de altura, tiene que luchar para sobrevivir en este entorno ordinario que se ha vuelto hostil.

Elenco de “El hombre menguante”

La película de “El hombre menguante” contará con la participación de Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Miranda Raison, Daphné Richard, Salim Talbi, Serge Swysen y Stéphanie Vyve.

El antecedente de “El increíble hombre menguante”

“El increíble hombre menguante” es una película estadounidense de 1957, siendo una adaptación de la novela El hombre menguante (The Shrinking Man) de Richard Matheson.

Esta película fue dirigida por Jack Arnold y producida por Albert Zugsmith.

La cinta recibió muy buenas críticas, convirtiéndose en un éxito multimillonario. De hecho, recibió un total de 21 críticas en Rotten Tomatoes, de las cuales el 90% eran positivas.

Este trabajo cinematográfico puso en el centro de su metáfora la inevitable pregunta sobre qué hace el hombre frente a la adversidad: “Quién soy”. La solución del protagonista es adaptarse a su nueva realidad, sobrevivir a pesar de todo.

Scott Carey comprende la necesidad de trascender sus creencias, obligado a adaptar su mapa mental y enfrentarse a los peligros desde una nueva dimensión.

