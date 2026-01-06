“Capi” Pérez confirma que muerte de familiar desaparecida fue por cuestiones de salud mental

GENERANDO AUDIO...

“Capi Pérez” aclaró que no era un caso de violencia. Foto: AFP

El comediante “Capi Pérez” habló sobre la causa de muerte de Nataly Montserrat González Barro, sobrina de la creadora digital Itzel Barro y familiar cercana del conductor. De acuerdo con declaraciones ofrecidas al periodista Gabriel Cuevas, la joven veterinaria falleció por causas relacionadas con salud mental, descartando cualquier vínculo con hechos de inseguridad.

“Este tema fue más, no tanto de inseguridad, sino de salud mental”: “Capi” Pérez habla sobre muerte de familiar

El conductor del programa Venga la Alegría señaló que el fallecimiento de Nataly dejó una profunda reflexión para su familia, principalmente sobre la importancia de acompañar emocionalmente a los seres queridos y estar atentos a su bienestar.

“Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia… lo que nos deja es valorar más a tus familiares, abrazarlos, escucharlos y decirles que los amas más seguido”. “Capi” Pérez, comediante

Durante la conversación, el conductor insistió en la necesidad de visibilizar los temas de salud mental y de buscar ayuda profesional de manera oportuna, subrayando que se trata de una situación que puede afectar a cualquier persona. La familia, explicó, decidió mantener la reserva sobre los detalles específicos del hallazgo por respeto al duelo que atraviesan.

Por su parte, Itzel Barro también se pronunció brevemente, señalando que el momento ha sido especialmente doloroso.

“Es algo que no se lo deseo a nadie… estamos apoyando a la familia”, comentó, al tiempo que reiteró que el proceso se llevará de forma privada.

Discusión navideña desató problemas en familiar de “Capi Pérez”

De acuerdo con información difundida por el periodista Gabriel Cuevas, la desaparición de Nataly ocurrió tras una discusión con su pareja durante la noche del 25 de diciembre. Días después, su cuerpo fue localizado el 28 de diciembre de 2025 en un área de vegetación cercana al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que cámaras de vigilancia confirmaron que la joven ingresó sola al lugar. Aunque inicialmente el caso se investigó bajo perspectiva de género, las pruebas recabadas apuntaron a la hipótesis de suicidio. Medios locales señalaron que la joven tenía antecedentes de problemas psicológicos.

