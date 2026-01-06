GENERANDO AUDIO...

Ana de la Reguera vuelve a cines con “Un hombre por semana”. Foto: David Rubí

“Un hombre por semana” llega a las salas de cine este 8 de enero con una historia que pone sobre la mesa el amor después de los 40, las citas modernas y el uso de apps para ligar, desde una mirada femenina y sin estigmas.

La cinta está protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera, quien comparte créditos detrás de cámara con Marco Polo Constandse. La historia retrata a una mujer que, tras un divorcio, decide volver a salir con hombres a través de aplicaciones de citas, enfrentándose al rechazo, la vulnerabilidad y el autoconocimiento que implica volver al mundo de las citas.

Ana de la Reguera rompe estigmas sobre las apps para ligar

Para la actriz, Ana de la Reguera, uno de los puntos centrales de la película es normalizar que las mujeres también buscan amor y conexión a través de aplicaciones, sin que eso sea visto como desesperación.

“Yo sí soy la única honesta, la única que lo acepta, que también eso queremos, que la película se quite este estigma de la aplicación de ‘ay, qué desesperada’”, señaló la actriz.

Su coprotagonista, Martín Altomaro, coincide en que el proceso de salir a citas ofrece una oportunidad para conocerse mejor, más allá del resultado romántico.

De protagonista a codirectora del proyecto

Aunque la invitación inicial fue para producir la película, Ana de la Reguera terminó involucrándose también en la dirección. Marco Polo Constandse explicó que buscó su opinión desde el inicio y que su mirada fue clave para el desarrollo del proyecto.

“La invitación fue para producirla, no para dirigirla. Me gustó tanto que sentía que era algo que yo podía sumarle, pero estaba muy consciente de que necesitaba la óptica femenina”, relató el director en entrevista con Uno TV.

Por su parte, Ana confesó que al principio rechazó el proyecto por su agenda saturada y porque la oferta había llegado por distintos caminos. Sin embargo, tras terminar el guion cambió de opinión.

“Termino de leerla, le hablo a mis agentes y les digo: ‘por favor, paren todo’, porque ya habíamos dicho que no… espero que no se lo hayan ofrecido a ninguna actriz porque lo quiero hacer”, contó.

Un elenco que habla de amor propio y rechazo

El reparto de “Un hombre por semana” incluye a José María de Tavira, Roberto Quijano, Patricia Garza, además de Martín Altomaro, en una historia que combina comedia y reflexión sobre el amor propio, la autoestima y el manejo del rechazo.

Ana de la Reguera también compartió experiencias personales relacionadas con las citas y las expectativas que se generan en los primeros encuentros.

“De que el ‘date increíble’ y yo de ‘no claro, claro que le gusté’… y te despides y no”, confesó la actriz, al relatar cómo ha vivido el rechazo tras primeras citas. Incluso aseguró que en la despedida suele intuir si habrá una segunda oportunidad o no.

Una invitación al cine y a la autonomía emocional

La película busca dejar un mensaje claro para las mujeres: el amor no tiene edad y las decisiones sobre cómo ligar y con quién hacerlo forman parte de la autonomía personal. Al mismo tiempo, es una invitación al público a seguir asistiendo a las salas de cine.

“Un hombre por semana” se estrena este 8 de enero de 2026 en todos los cines del país, con una historia que apuesta por romper prejuicios y hablar del amor desde una perspectiva honesta y contemporánea.

