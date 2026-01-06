Ángela Aguilar y Christian Nodal se avientan un “palomazo” en reunión familiar y generan debate

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen captando atención. Foto: AFP

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que ambos aparecieran cantando juntos durante una reunión privada de la familia Aguilar. Aunque el momento parecía íntimo, algunos detalles captados en video generaron interpretaciones encontradas entre usuarios de redes sociales.

Nodal y Ángela Aguilar cantan juntos y generan polémica

A través de Instagram, la intérprete de “llorona” compartió en sus historias el momento en el que Nodal decidió interpretar “De los besos que te di”, uno de los temas más representativos de su carrera. Mientras el cantante entonaba la canción acompañado de mariachi, Ángela intentó sumarse brevemente; sin embargo, él continuó la interpretación sin interactuar con ella, lo que fue leído por algunos como un gesto distante.

Dentro de redes sociales, los usuarios recordaron que dicho tema ha estado ligado a momentos clave en la vida sentimental del intérprete. En 2020, Nodal lo cantó junto a Belinda en “La Voz México”, y en 2023 volvió a interpretarlo con Cazzu durante su presentación en el Foro Sol.

Aunque dicho acto generó especulaciones sobre que la pareja pasara por un mal momento, al día siguiente, Ángela Aguilar compartió en redes sociales una serie de publicaciones donde se le ve cercana a Nodal, intercambiando muestras de afecto y compartiendo momentos cotidianos.

Entre el material difundido destacó un video en el que la pareja canta junta un fragmento de “Sé feliz x mí”, canción lanzada por Nodal en 2025. En la grabación se escucha a ambos entonar parte de la letra mientras, al fondo, Leonardo Aguilar los acompaña con la guitarra.

Las imágenes dividieron opiniones entre quienes consideran que la pareja atraviesa una etapa estable y quienes interpretan ciertos gestos como señales de tensión. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones directas sobre la polémica.

