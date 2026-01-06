Lanzan tercer tráiler de “Avengers: Doomsday” con los X-Men originales

GENERANDO AUDIO...

¿Será el fin de los mutantes? Foto: Gettyimages

Marvel lo hizo de nuevo. Hace unos minutos, la compañía liberó el tercer tráiler/teaser de “Avengers: Doomsday”, con el que elevó el hype entre los marvelitas (fans de Marvel), al mostrar de manera oficial el regreso de los X-Men, un anuncio que ya había sido adelantado, pero que ahora se confirma en pantalla.

Tal como ocurrió con los dos avances anteriores, las filtraciones que circularon en días recientes se cumplieron con este nuevo material promocional.

¿De qué trata el nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” que muestra a los X-Men?

El nuevo avance trae de vuelta a las versiones originales de los mutantes (y no a la vista en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”) con el regreso de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen como Erik Lehnsherr/Magneto y James Marsden como Scott Summers/Cíclope.

Cabe destacar que este es el primer vistazo oficial del universo original de los mutantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El video muestra la Escuela Xavier que conocimos en la saga de “X-Men” de 20th Century Fox, ahora destruida y cubierta de polvo. Posteriormente, se observa a Xavier y Magneto jugando ajedrez, un guiño a su histórica relación en las películas originales, mientras Erik pronuncia un diálogo que, según los fans, adelanta el destino de su realidad:

“La muerte nos alcanzará a todos. Es lo único que sé con certeza… La pregunta no es: ‘¿Estás preparado para morir?’. La pregunta es: ‘¿Quién serás cuando cierres los ojos?’”. Magneto

Tras estas palabras, la escena cambia para mostrar a Cíclope, quien luce un uniforme azul y amarillo fiel a los cómics, arrodillado y sin sus lentes, dejando escapar su explosión óptica en un entorno completamente devastado.

¿Qué pasará con los X-Men en “Avengers: Doomsday”?

Hasta el momento, solo se ha confirmado el regreso de parte del elenco original, Profesor X, Magneto, Cíclope, Wolverine, Mystique y Gambito. De acuerdo con teorías de usuarios en internet, la ausencia de personajes como Tormenta, Rogue o Iceman podría deberse a que ya habrían muerto dentro de este universo, lo que reforzaría la frase de Erik sobre la muerte.

Además, los fans han especulado que el universo de los mutantes podría caer ante Doctor Doom, quien presuntamente se aliaría con los Centinelas para provocar su destrucción. Cabe aclarar que, hasta ahora, esto se mantiene únicamente como una teoría.

