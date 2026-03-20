“El Rey León” celebra un año de éxito y 350 representaciones con un nuevo Simba

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“El Rey León” celebra 350 representaciones. Foto: David Rubí

La obra musical “El Rey León”, que se presenta en el Teatro Telcel de Plaza Carso, en la Ciudad de México, celebra sus 350 representaciones en un año con un nuevo Simba en escena, tras la salida de Pierre Louis del rol protagónico. El actor Juan López Boyadjian, originario de Argentina, llega para darle un aire de frescura al montaje con su talento.

Durante la alfombra roja realizada por el primer aniversario de la compañía, el actor argentino estuvo acompañado por Majo Domínguez, quien interpreta a Nala en el musical.

El actor se dijo entusiasmado por este nuevo reto en su carrera artística, reconoció sentirse arropado por toda la compañía y reveló que ya sostuvo pláticas con otro de los actores que han interpretado a Simba, su compatriota Agustín Argüelles.

La prensa le preguntó si ha tenido contacto con Carlos Rivera, quien ha interpretado el personaje en México y España, pero indicó que no, aunque consideró que sería importante recibir consejos del cantante tlaxcalteca.

Celebran primer año de “El Rey León” en México

“El Rey León”, el musical. Foto: David Rubí

Por su parte, Majo Domínguez celebró este primer año como protagonista de la compañía y confió en que será el primero de muchos. Además, agradeció al público por llenar las 353 funciones realizadas hasta el 19 de marzo, y destacó que cada vez más personas se interesan por asistir al teatro en el país.

En la alfombra roja, también participaron celebridades como el actor Luis Felipe Tovar, quien confesó que nunca había visto el musical, pero expresó su entusiasmo por finalmente hacerlo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de participar en musicales, Tovar fue contundente al señalar que no canta, por lo que no contempla ese camino en su carrera.

Natalia Súbtil fue otra de las figuras que desfilaron por la alfombra roja, acompañada de su hija. Ante preguntas sobre una posible conciliación con su expareja, Sergio Mayer Mori, respecto a la participación de la menor en el medio artístico, optó por retirarse del lugar.

Develan placa por 350 representaciones

“El Rey León”, el musical. Foto: David Rubí

Al término de la función, los productores Morris Gilbert y Julieta González subieron al escenario para celebrar el primer año de éxito de “El Rey León” e invitaron a la comediante Sofía Niño de Rivera a develar la placa por 350 representaciones.

Durante su intervención, la standupera expresó su emoción por ser la madrina del evento y realizó comentarios en tono sarcástico sobre declaraciones del actor estadounidense Timothée Chalamet, quien señaló que algunas artes escénicas “no le interesan a nadie”.

El musical “El Rey León” ha sido visto por más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, ha sido traducido a nueve idiomas y se ha presentado en más de 100 ciudades en todos los continentes, con excepción de la Antártida.

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