Muere Chuck Norris: estas son sus mejores películas que marcaron el cine de acción

Chuck Norris, ícono del cine murió la mañana de ayer, 19 de marzo. A lo largo de su trayectoria, Norris se consolidó como un pilar de Hollywood, protagonizando películas donde la disciplina, la fuerza y el combate cuerpo a cuerpo eran protagonistas, convirtiendo cada una de sus historias en referentes del género.

Aunque en un inicio, medios como TMZ reportaron que Norris se encontraba estable de ayer, más tarde la familia confirmaría su fallecimiento.

¿En qué películas actuó Chuck Norris?

Chuck Norris fue uno de los rostros más representativos del cine de acción. Su salto a la fama llegó tras su pelea con Bruce Lee en Way of the Dragon (El furor del dragón, 1972). Aquí te dejamos una lista ampliada de sus películas:

“El furor del dragón” (1972)

“Breaker! Breaker!“ (1977)

“Los valientes visten de negro” (1978)

“Fuerza de una” (1979)

“El octágono” (1980)

“Ojo por ojo” (1981)

“Furia silenciosa” (1982)

“McQuade el Lobo solitario” (1983)

“Desaparecido en combate” (1984)

“Desaparecido en combate 2” (1985)

“Código de silencio” (1985)

“Fuerza Delta” (1986)

“El templo del oro” (1986)

“Desaparecido en combate 3” (1988)

“Fuerza Delta 2: Conexión Colombia” (1990)

“Juntos para Vencer” (1992)

“El perro sargento” (1995)

También tuvo un enorme éxito en televisión con “Walker, Texas Ranger” que se emitió durante los años 90 y consolidó su popularidad a nivel mundial.

Chuck Norris no solo dejó huella en el cine de acción, también se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su imagen de invencibilidad, que dio origen a los famosos memes conocidos como “Chuck Norris facts”.

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