“Iron Lung: Océano de Sangre”, una claustrofóbica historia de horror cósmico: reseña sin spoilers

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Mark Fischbach, mejor conocido como Markiplier en YouTube, da el salto a la pantalla grande con “Iron Lung: Océano de Sangre”, una adaptación cinematográfica del inquietante videojuego indie del mismo nombre.

La película se estrenó este 19 de marzo y ya se encuentra disponible en salas de cine comerciales.

¿Cuál es la trama de Iron Lung?

Basada en el videojuego homónimo creado por David Szymanski, esta cinta de ciencia ficción y terror cósmico nos transporta a un futuro postapocalíptico donde el universo ha colapsado, obligando a un convicto a emprender una misión suicida para intentar salvar a los restos de la humanidad.

A bordo de un claustrofóbico y oxidado submarino sin ventanas, el protagonista deberá sumergirse a ciegas en un misterioso océano de sangre alienígena, enfrentándose al aislamiento extremo, la paranoia y una escalofriante amenaza invisible que acecha en las oscuras profundidades.

¿”Iron Lung” de Markiplier, vale la pena?

Sí, para los fanáticos del horror cósmico es una adaptación que no solo es fiel a la historia detrás del videojuego, sino que respeta la claustrofobia, el misterio y el terror de este. Estéticamente entrega un trabajo con tintes ochenteros que, a pesar de un presupuesto corto, lo aprovecha al máximo para dar una cinta de terror que bien podría convertirse en un nuevo clásico de culto. Estos tintes también alcanzan niveles de body horror que no le piden nada a películas actuales.

La claustrofobia juega con las luces todo el tiempo y el temor de algo más grande al exterior del submarino que navega en un literal océano de sangre se siente a cada toma y se apoya en la actuación de Markiplier.

Por otro lado, el terror cósmico es constante, las preguntas para el espectador suman a la tensión dentro del submarino y lo invitan a seguir viendo mientras surgen más dudas y se resuelven otras mientras hasta un tercer acto donde la escalada de las circunstancias lleva a Markiplier a bañarse en sangre. Si jugaste el juego, es una excelente oportunidad de revivir la historia y si no, también es una invitación interesante para probarlo. También si eres fan de Markiplier lo vas a pasar bastante bien.

Le damos a este filme 4 Markipliers de 5.

“Iron Lung”, del YouTube de Markiplier a la pantalla grande

Mark Fischback (Markiplier) es un YouTuber de “la vieja escuela” que se hizo muy famoso por sus gameplays de videojuegos de terror, sin embargo, mostró su interés en la creación cinematográfica con trabajos como “In Space With Markiplier” o “A Heist With Markiplier”, y luego sorprendió a todos sus seguiores con el anuncio de la realización de la adaptación de este videojuego creado por David Szymanski.

Además de producir “Iron Lung”, el creador de contenido también la dirige, se encargó de la adaptación del guion y es Simon, el protagonista de la película.