¡Siempre será inmortal! Los memes de Chuck Norris que marcan su legado

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El mundo de los memes está de luto. Foto: Gettyimages

El actor Chuck Norris murió a los 86 años tras una emergencia médica que derivó en su hospitalización en Hawái, sitio donde residía desde hace años. Más allá de su trayectoria en producciones como “Walker, Texas Ranger” o cintas de acción, su impacto cruzó generaciones gracias a un fenómeno inesperado: los memes.

Aunque muchos jóvenes no siguieron de cerca su filmografía, su rostro y nombre se volvieron familiares en redes sociales, donde protagonizó algunos de los contenidos más virales de las últimas décadas.

¿Cómo surgieron los memes de Chuck Norris?

El origen de los llamados “Chuck Norris facts” se remonta a los primeros años de internet y redes sociales, cuando usuarios comenzaron a compartir frases humorísticas que exageraban sus habilidades.

En plataformas como Twitter (hoy conocida como X) se popularizó la costumbre de dedicar publicaciones al actor, especialmente ciertos días de la semana, donde circulaban imágenes y bromas sobre su supuesta invencibilidad.

Las frases seguían una misma lógica, presentar a Norris como un personaje imposible de derrotar, capaz de todo y temido por cualquiera. Algunas incluso sugerían que sería testigo del fin del mundo.

Con el paso del tiempo, Chuck Norris dejó de ser únicamente un referente del cine para convertirse en un símbolo de la cultura digital. Su figura fue adoptada por internet como representación de fuerza absoluta, lo que impulsó su presencia en distintos espacios del entretenimiento.

Incluso tuvo referencias dentro de producciones populares como “Los Simpsons”, consolidando su estatus como ícono global más allá de la pantalla grande.

Luego de que se diera a conocer su fallecimiento, usuarios en redes sociales retomaron el humor que lo caracterizaba, compartiendo mensajes que mezclan despedida con ironía.

Entre las frases más difundidas destacan:

“La muerte no vino por Chuck Norris, Chuck Norris fue por la muerte”

“RIP Death”

“Se adelantó el Viernes Santo”

Aunque Chuck Norris murió, su presencia en el entorno digital sigue vigente. Los memes que protagonizó no sólo marcaron una etapa del internet, sino que también lo posicionaron como una de las figuras más reconocibles dentro de la cultura pop.

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