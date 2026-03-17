Carín León está en el álbum del Mundial 2026 con “Lighter”, primera canción de la Copa del Mundo

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El Mundial 2026 tendrá canción de Jelly Roll y Carín León | Fotos: Cuartoscuro-AFP

El Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos (EE.UU.), México y Canadá, no sólo tendrá un álbum de estampas, sino que contará con un álbum musical con diferentes artistas, incluyendo voces mexicanas. La primera canción anunciada será “Lighter“, de Carín León y Jelly Roll.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de FIFA World Cup reveló este martes 17 de marzo un breve adelanto de 15 segundos de la canción oficial que tendrá la Copa Mundial de la FIFA en su vigésimo tercera edición.

¿Cuándo se estrena “Lighter” de Jelly Roll y Carín León?

El primer tema del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, “Lighter“, interpretado por Jelly Roll y Carín León, se estrenará oficialmente este viernes 20 de marzo.

En este primer sencillo, ambos artistas representan a dos de las tres naciones que son anfitriones del torneo se unieron para representar el sencillo; Carín León representa a México y Jelly Roll a EE.UU.

“Lighter” es solo una de varias canciones que se revelarán con el pasar de los días para el disco oficial del Mundial 2026 que se está preparando. Al momento no se ha anunciado cuántos temas tendrá.

Tampoco se ha dado a conocer que otros artistas, tanto de Estados Unidos como de México y Canadá tendrán participación en el álbum musical oficial de la Copa del Mundo.

Un proyecto conjunto de México, EE.UU. y Canadá

Un mexicano y un estadounidense son los intérpretes, pero la producción de la canción del Mundial 2026 corrió a cargo de Cirkut, compositor y productor canadiense, completando la terna de naciones involucradas en el tema.

Desde el lunes 16 de marzo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló en sus redes sociales que el álbum musical de la Copa del Mundo pretende representar a las tres naciones, así como al resto de participantes del torneo.

“Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que celebrará nuestro deporte rey. ¡No te lo pierdas!”. Gianni Infantino

Carín León y Jelly Roll, dos figuras destacadas de la música

Carín León ha sido nominado dos veces a los Premios Grammy y ha ganado en las dos ocasiones; su victoria más reciente fue en la entrega 68 en la categoría de Best Música Mexicana Album (Including Tejano) por “Palabra De To’s (Seca)“.

Por su parte, Jelly Roll ha sido nominado en siete ocasiones y ha ganado tres gramófonos a lo largo de su carrera, es decir, solo uno más que su contraparte mexicana.

Best Contemporary Country Album – “Beautifully Broken”

Best Country/Duo Group Performance – “Amen”

Best Contemporary Christian Music Performance/Song – “Hard Fought Hallelujah”

De esta forma, “Lighter” conjunta a dos estrellas multinominadas y multiganadoras en los Premios Grammy.

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