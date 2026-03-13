Emmanuel festeja 50 años de carrera en la Catedral Metropolitana y da emotivo discurso

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Emmanuel en la Catedral Metropolitana.

El cantante Emmanuel celebró 50 años de carrera con una misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México este jueves por la noche.

En la ceremonia estuvieron famosos como Yuri, Mijares y Coque Muñiz. Durante la misa también participó el tenor Fernando de la Mora.

Emmanuel agradeció a Dios

El intérprete de “La chica de humo” agradeció a Dios con un emotivo mensaje: “Si yo puedo cantar se lo debo a él”.

Aunque reconoció la importancia que tiene Dios en su carrera, mencionó que en algún momento fue una “oveja perdida”.

“Ha sido la fuerza en momentos difíciles y la algarabía en los momentos de alegría”, expresó Emmanuel.

En la misa también lo acompañó su esposa Mercedes, sus hijos; Alexander, Giovanna y Martinique, así como sus nietos, a quienes agradeció y confesó que son “los talentos más importantes” en su vida.

Y dijo que lo que alguna vez soñó, se ha vuelto una realidad. “Un día me acosté a soñar y me desperté 50 años después cantando”

Al final de su discurso, Emmanuel agradeció al Arzobispo de Texcoco, al rector de la Catedral y sobretodo a su esposa.

“Tengo 50 años de cantar, pero a ella la conocí seis años antes, entonces son 56 años juntos donde siempre me dio una sonrisa por las mañanas, donde siempre me esperó despierta después de cada shows”.

Por último, Emmanuel recordó que “nadie en esta vida hace un camino solo”.