Exniñeras de Ana Bárbara acusan a su esposo de maltratar a los hijos de la cantante en medio del escándalo por infidelidad

Ana Bárbara. Foto: Cuartoscuro

Dos exniñeras de Ana Bárbara acusaron al esposo de la cantante,Ángel Muñoz, de presunto maltrato hacia los hijos de la artista en una carta difundida tras más de 18 años de haber trabajado con la familia.

El documento, compartido por la periodista Ana María Alvarado, sale a la luz medio de los señalamientos de infidelidad que rodean a Muñoz con Adriana Toval, una periodista de Costa Rica, quien divulgó varios audios íntimos este miércoles.

En la carta, fechada el 12 de marzo de 2026, las exempleadas explican que durante casi dos décadas cuidaron a los hijos de la intérprete y aseguran que no fueron despedidas, como se habría mencionado públicamente, sino que decidieron renunciar debido al comportamiento que, según ellas, tenía Muñoz con los menores.

“Renunciamos voluntariamente debido al trato del esposo de la Sra. Altagracia, el Sr. Ángel Muñoz, hacia los niños, incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos”, afirmaron.

Según su versión, al negarse a participar o guardar silencio sobre la situación comenzaron los conflictos con el empresario.

“Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz”, se lee en la carta.

Las niñeras también sostienen que durante años han sido objeto de amenazas y acusaciones difamatorias.

“Durante más de cinco años hemos sido objeto de amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que han dañado nuestra reputación”, escribieron.

En el documento también se refieren a Emiliano Gallardo Ugalde, hijo mayor de Ana Bárbara. Según su versión, el joven no abandonó la casa por influencia de ellas.

“Emiliano, el hijo mayor, no se fue de la casa por influencia nuestra, sino que fue expulsado por el Sr. Muñoz”, aseguraron.

Incluso afirmaron que tras esa situación le brindaron apoyo durante un tiempo.

Señalan presunta agresión en Beverly Hills

Otro de los señalamientos incluidos en la carta se refiere a un incidente ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en Beverly Hills.

Según el documento, las mujeres aseguran haber sido agredidas por el hijo menor de la cantante mientras cenaban en un restaurante.

“Fuimos agredidas por el hijo menor de la Sra. Ugalde y del Sr. Reyli, y el Sr. Muñoz estaba en el teléfono aparentemente dirigiendo al menor a distancia”, afirmaron.

Las exempleadas sostienen que la policía acudió al lugar y que el reporte policial 25-645008 confirmaría que ellas no iniciaron la agresión.

Escándalo por supuesta infidelidad de Ángel Muñoz

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora difundió audios que, según afirma, corresponden a llamadas que sostuvo con el empresario.

En uno de ellos se escucha una voz decir, “Ella se quiere divorciar, yo también quiero mi libertad”.

En otra grabación, el hombre menciona un supuesto plan relacionado con la casa que comparte con la cantante en Estados Unidos.

“Mi sueño es quedarme con esta casa”, se escucha en el audio difundido.

Tras la difusión del material, el equipo legal de Ángel Muñoz emitió un comunicado en el que advierte posibles acciones legales contra Adriana Toval.

Pese a ello, la periodista aseguró en entrevista con el programa Hoy Día que posee pruebas de su relación con el empresario.

“Me enamoré y en los sentimientos no se manda”, declaró.

José Emilio Levy también ha criticado a Ángel Muñoz

En medio de la controversia, José Emilio Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y quien convivió durante años en el entorno familiar de Ana Bárbara, también ha hecho comentarios negativos sobre Ángel Muñoz.

El joven ha señalado en entrevistas y declaraciones públicas que su relación con el esposo de la cantante ha sido complicada, lo que ha alimentado la polémica familiar que rodea a la pareja.

La familia de Ana Bárbara

Ana Bárbara tiene tres hijos biológicos, Emiliano Gallardo Ugalde, José María Fernández Ugalde y Jerónimo Barba. Además, durante su relación con José María Fernández “El Pirru”, la cantante convivió y ayudó a criar a Paula y José Emilio Levy, hijos de Mariana Levy.

En enero de 2026, tras presentarse en el especial de Año Nuevo en Times Square, Nueva York, Ana Bárbara anunció que se tomaría un descanso temporal de los escenarios para enfocarse en su vida personal y familiar.

“No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón”, expresó entonces.

La intérprete también explicó que su decisión estaba relacionada con su papel como madre.

“Soy madre de familia y los hijos te necesitan al cien”, escribió en redes sociales.

Hasta ahora, la cantante no ha emitido una postura pública sobre la carta difundida por las exempleadas.