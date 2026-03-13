Netflix prepara serie sobre la intensa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera

GENERANDO AUDIO...

Se basará en la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera. Foto: Getty Images

Netflix informó este jueves que trabaja en el desarrollo de una serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.

La producción buscará adentrarse en su historia de amor, marcada por la pasión, las traiciones y un entorno político, social y cultural en constante transformación.

La plataforma de streaming explicó que la serie explorará tanto la dimensión pública como la intimidad de esta pareja, además de que el proyecto mostrará cómo la vida personal de ambos artistas se entrelazó con el momento histórico que vivía México y con los movimientos artísticos de la época.

¿Qué más se sabe de la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera que desarrolla Netflix?

Desde el lado más íntimo de la “Paloma y el Elefante”, el programa se centrará en la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público.

“La serie es un relato de una bomba envuelta en seda; una bomba que son ellos dos, que es México y que es, inevitablemente, el mundo entero”, destacó Netflix en un comunicado.

¿Quiénes están a cargo de la producción?

La dirección del proyecto estará a cargo de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, mientras que la producción corre a cargo de Mónica Lozano, a través de la compañía Alebrije Producciones.

El guion, escrito por María Renée Prudencio, está inspirado en la novela “Rien n’est noir”, de la escritora francesa Claire Berest, basada en la vida de Frida Kahlo, su relación con Diego Rivera y su obra artística.

¿Cuándo se estrenará?

Hasta el momento, Netflix no ha dado a conocer la fecha de estreno de la serie ni el título oficial que tendrá. Por otro lado, tampoco se ha dado quiénes serán las actrices y actores que formarán parte del elenco de dicho programa.

