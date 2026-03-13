Ticketmaster refuerza seguridad en boletos digitales para frenar falsificaciones

GENERANDO AUDIO...

Los fraudes con boletos falsos para conciertos y eventos siguen siendo una preocupación para miles de fans. Ante esta situación, Ticketmaster anunció nuevas medidas de seguridad para sus boletos digitales, con el objetivo de evitar falsificaciones y dar mayor certeza a quienes compran entradas para espectáculos.

La empresa explicó que las actualizaciones buscan reforzar el sistema que ya utilizan actualmente, el cual incluye códigos de barras dinámicos que cambian constantemente. Con estos cambios, la compañía busca impedir prácticas como el uso de capturas de pantalla o la circulación de boletos duplicados en plataformas de reventa.

Ticketmaster refuerza seguridad en boletos digitales con hologramas

Durante una conferencia, Alex Ordaz, director de Marketing de Ticketmaster, explicó que los nuevos boletos digitales incluirán elementos adicionales de seguridad para evitar falsificaciones.

Entre las nuevas herramientas destaca un holograma animado, ubicado en la parte derecha del boleto digital, que permitirá comprobar visualmente que la entrada es auténtica.

El directivo señaló que este elemento móvil funcionará como una señal de autenticidad el día del evento, ya que mostrará movimiento en tiempo real dentro de la aplicación.

Además, con esta actualización ya no será posible usar capturas de pantalla como entrada, lo que busca cerrar una de las formas más comunes de fraude.

Ticketmaster aseguró que sus boletos ya contaban con un alto nivel de seguridad, gracias a códigos de barras que se actualizan constantemente para evitar su duplicación.

Reventa ilegal y filas virtuales siguen en debate

Aunque se refuerzan las medidas contra la falsificación de boletos, el tema de la reventa ilegal sigue siendo un desafío.

Ordaz señaló que este problema debe abordarse desde el ámbito legislativo, ya que involucra regulaciones que van más allá de las herramientas tecnológicas de la plataforma.

Otro punto que suele generar inconformidad entre los usuarios son las filas virtuales durante la venta de boletos para conciertos de alta demanda.

De acuerdo con Ticketmaster, este sistema funciona para organizar el acceso de miles de compradores al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando un evento tiene una demanda de cientos de miles de personas, la plataforma distribuye el acceso en bloques para que los usuarios puedan revisar la disponibilidad y completar la compra.

La empresa también negó que existan métodos para “saltarse” la fila virtual, como se ha especulado en redes sociales.

Con estas nuevas herramientas de seguridad, Ticketmaster busca reducir los fraudes en boletos digitales, aunque la reventa ilegal sigue siendo uno de los principales retos del mercado de espectáculos.

