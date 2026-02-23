Nick Reiner se declara inocente en el juicio por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

GENERANDO AUDIO...

Nick Reiner fue detenido por el asesinato de sus padres. Foto: AFP

Nick Reiner, hijo menor del cineasta estadounidense Rob Reiner, se declaró inocente del asesinato de sus padres durante una audiencia celebrada este lunes en un tribunal del centro de Los Ángeles.

El hombre de 32 años enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de su padre, de 78 años, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años.

Las víctimas fueron encontradas sin vida el 14 de diciembre de 2025 en su residencia ubicada en Brentwood, en Los Ángeles. De acuerdo con la fiscalía, ambos murieron por heridas provocadas con arma blanca.

El acusado enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo y por tratarse de los dos homicidios. Permanece en prisión sin derecho a fianza y deberá regresar al tribunal el próximo 29 de abril de 2026, cuando se determinará si existe evidencia suficiente para iniciar un juicio.

¿Qué se sabe del proceso por la muerte del director Rob Reiner y su esposa?

Durante la audiencia, el juez le informó formalmente los cargos y sus derechos. La declaración de “no culpable” es habitual en esta etapa del proceso judicial.

La lectura formal de cargos sufrió postergaciones. En una audiencia previa, su entonces abogado, Alan Jackson, señaló que el caso implicaba asuntos “muy complejos”. Posteriormente, dejó la defensa.

El tribunal asignó a la abogada de oficio Kimberly Greene, quien solicitó tiempo adicional para revisar el expediente y reunirse con su cliente.

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, aunque California no aplica la pena capital de manera rutinaria.

Doble homicidio en Brentwood conmocionó a Hollywood

La hija de la pareja, Romy Reiner, encontró los cuerpos y alertó a la policía. Junto con su hermano Jake, calificó el hecho como “devastador”.

Medios locales reportaron que Nick Reiner tenía antecedentes de adicción y que su comportamiento habría sido errático en días previos al crimen.

Rob Reiner, hijo del comediante Carl Reiner, inició su carrera como actor en la serie “All in the Family” y después consolidó una trayectoria como director con más de 20 películas.

Entre sus títulos más reconocidos figuran “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “Misery”, “A Few Good Men” y“When Harry Met Sally”, protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

Nick Reiner también participó en la escritura de “Being Charlie”, cinta dirigida por su padre que aborda la lucha contra las adicciones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.