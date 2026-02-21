Muere Willie Colón: las canciones que marcaron su historia en la salsa

GENERANDO AUDIO...

El legendario cantante y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño, Willie Colón, falleció este sábado 21 de febrero a los 75 años, confirmó su familia a través de una publicación en redes sociales.

Figura clave de la salsa y referente de la música latina durante más de cinco décadas, Colón deja un repertorio que marcó generaciones y que hoy vuelve a sonar con fuerza tras conocerse su muerte.

“Idilio”, el regreso a sus raíces

En 1993 lanzó el álbum “Hecho en Puerto Rico”, un proyecto que representó su retorno artístico a la isla.

En esta producción colaboró con destacados músicos puertorriqueños como Papo Lucca, Bobby Valentín, Tito Allen, Isidro Infante y Cucco Peña, quien también fungió como productor.

El disco incluyó temas bailables como “Yo te podría decir” y “Desde hoy”, pero fue “Idilio”, interpretada a dúo con Cucco Peña, la canción que se convirtió en un éxito radial y en una de las piezas más recordadas de su carrera.

“Talento de televisión”, éxito junto a Rubén Blades

En 1995 presentó el álbum “Tras la tormenta”, que marcó un nuevo capítulo en su histórica colaboración con el compositor y sonero panameño Rubén Blades.

De esta producción se desprendió “Talento de televisión”, escrita por Amílcar Boscán y cantada por Colón. El tema se consolidó como uno de sus grandes éxitos y en 2010 ganó el reconocimiento a Canción del Año en el Carnaval de Veracruz, México.

La mancuerna Colón-Blades es considerada una de las más influyentes en la historia de la salsa por su contenido social y su innovación musical.

“El gran varón”, un himno internacional

En 1989 lanzó su séptimo álbum solista, “Top Secrets”, una producción que incorporó bases de teclado, un frente de trombón y saxofón, además de influencias del R&B y el funk.

De ese disco destacó “El gran varón”, composición de Omar Alfanno, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y lo devolvió al centro de la conversación musical internacional. La canción abordó temas sociales poco comunes en la salsa de la época y se transformó en un himno dentro y fuera de América Latina.

Música para la televisión

Además de su impacto en la industria musical, Willie Colón también dejó huella en la televisión. Para la serie “Demasiado corazón”, producida hace 25 años por Argos Media Group, compuso e interpretó el tema principal, ampliando así su presencia en otros formatos audiovisuales.

Un legado que trasciende generaciones

Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Willie Colón fue trombonista, arreglista, compositor y cantante. Su estilo combinó sonidos tradicionales con fusiones modernas y letras con fuerte contenido social.

Hoy, tras su fallecimiento, canciones como “Idilio”, “Talento de televisión” y “El gran varón” vuelven a ocupar un lugar central en la memoria colectiva de la música latina, confirmando el impacto duradero de una de las figuras más influyentes de la salsa.

