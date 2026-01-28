Escala pleito entre Bellakath y Bebeluluz: “Para hablar con mugrosas, pues no, mejor les pego”

GENERANDO AUDIO...

Bellakath amenazó a Bebeluluz en video. Foto: Cuartoscuro

La tiktoker Bebeluluz responsabilizó públicamente a la cantante Bellakath de cualquier cosa que pudiera ocurrirle, a través de un video en redes sociales. El conflicto surgió tras comentarios negativos que la influencer hizo sobre la intérprete, lo que detonó en una escalada de señalamientos.

“Bellakath amenazó con agredirme físicamente o mandar a alguien a hacerlo, así que, si algo llega a sucederme, la hago a ella completamente responsable”, dijo Bebeluluz en TikTok

Bebeluluz compartió parte del clip donde Katherina Huerta, nombre real de la exponente de reguetón, la amenazó.

“Así de que te voy a dar en tu pu$%# madre porque yo, para hablar con mugrosas, pues no, mejor me las madreo o mando a que se las madreen, punto”. Bellakath

https://www.tiktok.com/@bebeluluz/video/7599248839438126356

¿Por qué surgió el conflicto entre Bebeluluz y Bellakath?

La situación se volvió ríspida debido a comentarios negativos realizados por Bebeluluz en contra de Bellakath, según la propia creadora de contenido, lo que generó la reacción explosiva de la intérprete de “Reggaeton Champagne”.

La primera reacción pública de la cantante de “Gatita” ante las declaraciones de Bebeluluz se dio en la red social X, donde aseguró que la influencer comenzó a ganar atención a partir de hablar sobre ella.

“No tiene los hue$%&os de ir a un show a decirme cosas para que le rompa su madre jajaj, siempre es por internet porque eso es lo que son, unas nacas sin huev#$%s, prefiere sentirse reportera jajaja, asco de vida del tipo”. Bellakath

Por su parte, Bebeluluz respondió con dos videos, en el primero, la tiktoker explicó que no se agarraría a golpes con Katherina debido a las diferencias de peso entre ambas, ya que quedaría en desventaja. “Obviamente, me dejarías en el piso noqueada. Soy hocicona, no pende$%&”.

La creadora de contenido también calificó a la cantante de “ignorante”.

“Cuando falta talento, léxico, diccionario, surge el lado más primitivo del ser humano: la violencia. Cuando faltan argumentos, sobra salvajismo”. Bebeluluz

En un segundo video, Bebeluluz responsabilizó a Bellakath de lo que le pueda ocurrir. Aunque aclaró no estar asustada tras las amenazas de la cantante, quien también aseguró que parecía “hombre”.

“Te soy honesta. No me asusta un intento de reguetonera, pero dejo esto como prueba. Es machista y misógino que ponga en duda mi género solo porque no cumplo con su estándar de rasgos femeninos”, detalló.

Bellakath ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su carrera. Una de las más mediáticas fue su enfrentamiento con la influencer Yeri Mua; tras un intenso intercambio de ataques en redes sociales, ambas lograron conciliar sus diferencias en 2024.

Su controversia más reciente (previa al conflicto con Bebeluluz) ocurrió durante un viaje por Europa, donde se vio involucrada en un altercado con una azafata y dos pasajeras a bordo de un avión.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.