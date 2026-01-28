“Probablemente, soy la fan número uno”: Nicki Minaj muestra su apoyo a Donald Trump en acto público

GENERANDO AUDIO...

Hace años, Minaj negó subirse con Trump. Foto: AFP

Nicki Minaj, conocida tanto por su carrera musical como por sus posturas polémicas, se declaró públicamente la fan número uno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento político realizado en Washington D. C este miércoles 28 de enero.

El gesto generó una intensa discusión sobre la relación entre las figuras del entretenimiento y la política en 2026, dividiendo opiniones entre sus seguidores y dentro de la industria musical.

“Probablemente, soy la fan número uno del presidente”: Nicki Minaj revela ser seguidora de Trump

Cabe destacar que en 2020 Minaj había señalado que no apoyaría a Trump.

El anuncio se dio durante el evento del mandatario estadounidense enfocado en programas de inversión para niños, donde la rapera subió al escenario como invitada sorpresa junto a Trump y otros colaboradores. Ahí, Minaj expresó su respaldo tanto a la iniciativa como a la agenda del presidente:

“Probablemente, soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más, y nos motivará a todos a apoyarlo más”. Nicki Minaj, cantante

Minaj de la mano de Trump también se refirió a las críticas por su postura política y añadió: “No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo y, ya saben, con las campañas de desprestigio. No va a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege”.

El evento sirvió para promover un programa administrativo que contempla cuentas de jubilación con impuestos diferidos para niños, el cual otorgaría mil dólares a cada menor nacido entre 2025 y 2028.

Se espera que Minaj contribuya con cientos de miles de dólares destinados a los recién nacidos de sus seguidores como parte de esta iniciativa. La cantante explicó que su interés en estos programas responde a su intención de impulsar la educación financiera desde edades tempranas.

¿Qué otros famosos han externado su apoyo a Donald Trump?

Durante sus mandatos, Donald Trump ha contado con el respaldo público de diversas figuras del entretenimiento, la música, el deporte y los negocios, muchas de ellas presentes en actos oficiales, mítines o eventos vinculados a su toma de posesión y campañas. Entre los apoyos más constantes destacan el músico Kid Rock y el actor Jon Voight.

A ellos se suman actores como Sylvester Stallone y Mel Gibson, ambos nombrados por Trump como “embajadores especiales” para Hollywood. En la industria musical y mediática, Trump ha recibido el respaldo de figuras como Jason Aldean y el fallecido Hulk Hogan, así como del presidente de la UFC, Dana White, quien lo presentó en la Convención Nacional Republicana de 2024.

También destacan Caitlyn Jenner y Brett Favre, quienes han confirmado públicamente su voto y participación en actos políticos, además del podcaster Joe Rogan, cuyo apoyo tuvo impacto por su amplio alcance digital.

En el ámbito empresarial y tecnológico, el respaldo de Elon Musk ha sido uno de los más influyentes, tanto por sus declaraciones públicas como por su cercanía en eventos clave.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.